Trauma, Sandra Dewi Kurangi Aktivitas di Luar Rumah

JAKARTA - Kuasa hukum Sandra Dewi, Harris Arthur Haedar mengatakan kondisi kliennya mengalami trauma. Kini Sandra Dewi memilih mengurangi aktivitas diluar rumah.

Keputusan ditempuh Sandra Dewi, pasalnya kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022 menyeret Harvey Moeis sejauh ini masih menjadi perbincangan hangat publik.

"Takut sih nggak tapi beliau untuk sementara mengurangi kegiatan di luar rumah. Fokus mengurus anak-anak lah," ungkap Harris Arthur Haedar saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk Jakarta Barat, Kamis (16/5/2024) malam.

Selain itu, Harris mengatakan untuk memulihkan kondisinya, Sandra Dewi sementara waktu istirahat terlebih dahulu. Pasalnya, kasus korupsi Timah menyeret Harvey Moeis senilai Rp271 Triliun masih bergulir di Kejagung.

Saat ini, Kejagung telah menetapkan total 21 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah. Mulai dari Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.

"Pasti rugi, beliau kan berhenti beraktifitas dan sementara beliau istirahat dulu," ucap Harris menambahkan.

Di sisi lain disinggung kondisi Harvey Moeis, kini tengah menjalani tahanan di Rutan Salemba Jakarta Pusat. Harvey menuturkan kondisi dari kliennya baik-baik saja sejauh ini.

Baru-baru ini, masa penahanan Harvey Moeis telah diperpanjang selama 30 hari kedepan, sebelum kasus korupsi Timah itu disidangkan.

"Baik, sangat baik, saya minta rekan media kita sama-sama mengedepankan azas praduga tak bersalah. Giring opini yang positif positif, jangan menyesatkan lah," terang Harris.

"(Masa tahanan) sudah kan, kita tahu 20 hari, 40 hari dan 30 hari," pungkasnya.

