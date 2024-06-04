Iis Dahlia Dapat Kejutan di Ulang Tahunnya yang ke-52 dari Rekan Artis

Iis Dahlia dapat kejutan di ultahnya yang ke-52 dari rekan artis (Foto: Instagram/isdadahlia)

JAKARTA - Iis Dahlia baru saja genap berusia 52 tahun pada 29 Mei 2024. Di momen bahagianya, pelantun Payung Hitam ini rupanya mendapat kejutan spesial dari para artis.

Momen itu diunggah oleh akun TikTok Deswita Maharani, @deswitamaharani780. Terlihat para sahabat artis seperti Okky Lukman dan Rian Ibram ikut hadir di kediaman mewah Iis Dahlia.

“Persiapan surprise di siang bolong ultah diva dangdut @iisdahlia,” tulis Deswita.

Video itu memerlihatkan Deswita, Okky, Rian dan sahabat-sahabat Iis lainnya yang sudah stand by di teras rumah pedangdut itu. Adapula kedua anak Iis, Salsabila dan Devano yang juga membantu memberi kejutan di ultah sang ibunda.

Setelah siap, mereka pun perlahan masuk ke rumah Iis sembari membawa kue ulang tahun. Mereka pun mengetuk kamar Iis dan mengejutkannya dengan kehadiran mereka.

