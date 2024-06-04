Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tiko Aryawardhana Ajak BCL Pergi Naik Pesawat Usai Kasus Dugaan Penipuan Naik ke Penyidikan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |13:05 WIB
Tiko Aryawardhana Ajak BCL Pergi Naik Pesawat Usai Kasus Dugaan Penipuan Naik ke Penyidikan
Tiko Aryawardhana ajak pergi BCL naik pesawat usai kasus dugaan penipuan naik ke penyidikan (Foto: Instagram/tikoaryawardhana)
JAKARTA - Suami Bunga Citra Lestari, Tiko Arwayardhana, diterpa kabar kurang sedap. Pasalnya, pria yang berprofesi sebagai karyawan salah satu bank di Jakarta tersebut dilaporkan oleh mantan istrinya ke polisi terkait kasus dugaan penipuan atau penggelapan.

Tak tanggung-tanggung, mantan istri Tiko yang berinisial AW itu melaporkan ayah sambung Noah Sinclair tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan dugaan penipuan dan penggelapan hingga Rp6,9 miliar.

Terbaru, BCL pun memposting sebuah foto dirinya dan sang suami yang tengah berada di dalam pesawat. Sambil tersenyum, keduanya tampak memamerkan momen perjalanan mereka menuju suatu tempat.

Namun, BCL memilih untuk merahasiakan kemana dia dan sang suami akan pergi.

“Mau kemana ya,” tulis BCL di akun Instagram Storynya sambil menandai akun milik sang suami.

Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana

Tiko Aryawardhana ajak pergi BCL naik pesawat usai kasus dugaan penipuan naik ke penyidikan (Foto: Instagram/itsmebcl)

Sebagaimana diketahui, kabar bahwa AW mempolisikan Tiko telah dibenarkan oleh kuasa hukumnya, Leo Siregar.  Bahkan Tiko sendiri sudah dilaporkan sejak 2022 dan statusnya baru naik ke penyidikan di Februari 2024.

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan itu sendiri bermula dari AW yang mendirikan perusahaan pada 2015 yang diberi nama PT Arjuna Advaya Sanjaya, dan bergerak dibidang food and beverages. Di perusahaan itu, AW diketahui menjabat sebagai komisaris sekaligus pihak yang memberikan modal penuh, sementara Tko mendapat jabatan direktur.

”Klien kami dan Tiko mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Di mana pada saat itu klien kami menjadi komisaris, sementara Tiko menjadi direktur. Tapi untuk modal perusahaan, semuanya dari klien kami,” beber Leo.

Kala itu, AW pun mempercayakan perusahaannya pada Tiko, hingga di 2019, suami BCL itu disebut ingin menutup bisnis lantaran tak bisa membayar uang sewa. Padahal, usaha tersebut kala itu bisa dikatakan cukup lancar.

