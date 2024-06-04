Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Tiko Aryawardhana yang Dilaporkan Mantan Istri

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |12:13 WIB
JAKARTA - Tiko Aryawardhana tengah jadi sorotan publik usai tersandung kasus dugaan penggelapan dana sebesar Rp6,9 miliar. Tiko Aryawardhana dilaporkan oleh mantan istri Arina Winarto (AW) ke Polres Jakarta Selatan pada 2022.

Kini sosok Tiko Aryawardhana banyak dicari, apalagi ia merupakan suami dari penyanyi terkenal Bunga Citra Lestari.

Berikut biodata dan agama Tiko Aryawardhana

Tiko Aryawardhana lahir dengan nama lengkap Tiko Pradipta Aryawardhana. Pria berkepala plontos itu bukan berasal dari dunia hiburan. Melansir dari laman LinkedIn-nya Tiko Aryawardhana bekerja di bidang perbankan.

Dia tercatat bekerja sebagai Wealth management, Markets Product specialist and sales di sebuah bank terkemuka.

Untuk urusan pendidikan, Tiko Aryawardhana adalah lulusan Universitas Trisakti. Dalam profilnya ia turut menuliskan beberapa kemampuannya, di antaranya di bidang negosiasi, investasi, hingga manajemen.

Tak ayal pengalaman kerja Tiko Aryawardhana ini pun di dunia banking dan bisnis. Tiko tercatat pernah bekerja sebagai Consumer Banking Global Markets, Corporate Sales and Structuring, Corporate Treasury Sales, dan terakhir sebagai Capital Markets Products and Solutions

Halaman:
1 2
