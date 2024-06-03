Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Sakit, Zaskia Adya Mecca Sedih Tak Punya Waktu Sendiri

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |19:35 WIB
Anak Sakit, Zaskia Adya Mecca Sedih Tak Punya Waktu Sendiri
Zaskia Adya Mecca sedih tak punya waktu sendiri lantaran anak sakit (Foto: Ayu Utami/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca belakangan ini lebih banyak memiliki waktu di rumah sakit. Pasalnya sebagai ibu, dia diharuskan untuk menunggu anak ketiganya, Bhai Kaba Bramantyo yang sedang dirawat di rumah sakit.

Diketahui, bocah 8 tahun itu mengalami pneumonia dan serangan asma hingga sempat dibawa ke ruang ICU.

Sebagai ibu lima anak, Zaskia Adya Mecca mengaku harus selalu kuat dan bisa membagi waktunya dengan adil untuk anak-anaknya lain.

"Resiko kalau punya anak banyak gimana 1 badan 1 kepala tapi bisa berbagi kelima anak. Semua harus bisa beres, kerjaan harus bisa beres, adek kakaknya harus kepantau, dapat perhatian kita," ujar Zaskia Adya Mecca di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Zaskia Adya Mecca

Zaskia Adya Mecca sedih tak punya waktu sendiri lantaran anak sakit (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)

Lantaran hal itu, bintang film Hijab ini bahkan sampai tidak punya waktu untuk sendiri, atau me time. Saking tak punya waktu untuk sendiri, istri sutradara Hanung Bramantyo itu memilih untuk menangis saat menyetir atau menangis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171692/zaskia_adya_mecca-KyEl_large.jpg
Karyawan Zaskia Adya Mecca Dianiaya usai Tegur Pemotor yang Lawan Arah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168286/zaskia_adya_mecca-mnf9_large.jpg
Kata Zaskia Adya Mecca soal Tuduhan Merendahkan Ojek Online 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166749/zaskia_adya_mecca-fbSl_large.jpg
Cerita Zaskia Adya Mecca Datangi Lokasi Demo di Kwitang dan Beri Bantuan Ambulans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/33/3154142/zaskia_adya_mecca-JOqh_large.jpg
Ogah Beli Tas Branded Ratusan Juta, Zaskia Adya Mecca: Fungsinya Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/33/3154141/zaskia_adya_mecca-aLhu_large.jpg
Viral Zaskia Adya Mecca Koleksi Tas Terjangkau, Paling Mahal Cuma Rp1,6 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147000/zaskia_adya_mecca-FgSb_large.jpg
Ada Zaskia Adya Mecca, 10 Warga Indonesia Berangkat ke Global March to Gaza
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement