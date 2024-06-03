Anak Sakit, Zaskia Adya Mecca Sedih Tak Punya Waktu Sendiri

Zaskia Adya Mecca sedih tak punya waktu sendiri lantaran anak sakit (Foto: Ayu Utami/MPI)

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca belakangan ini lebih banyak memiliki waktu di rumah sakit. Pasalnya sebagai ibu, dia diharuskan untuk menunggu anak ketiganya, Bhai Kaba Bramantyo yang sedang dirawat di rumah sakit.

Diketahui, bocah 8 tahun itu mengalami pneumonia dan serangan asma hingga sempat dibawa ke ruang ICU.

Sebagai ibu lima anak, Zaskia Adya Mecca mengaku harus selalu kuat dan bisa membagi waktunya dengan adil untuk anak-anaknya lain.

"Resiko kalau punya anak banyak gimana 1 badan 1 kepala tapi bisa berbagi kelima anak. Semua harus bisa beres, kerjaan harus bisa beres, adek kakaknya harus kepantau, dapat perhatian kita," ujar Zaskia Adya Mecca di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Zaskia Adya Mecca sedih tak punya waktu sendiri lantaran anak sakit (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)

Lantaran hal itu, bintang film Hijab ini bahkan sampai tidak punya waktu untuk sendiri, atau me time. Saking tak punya waktu untuk sendiri, istri sutradara Hanung Bramantyo itu memilih untuk menangis saat menyetir atau menangis.