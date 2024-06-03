Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vega Darwanti Ucap Syukur Bisa Bertemu Lagi dengan Tukul Arwana di Program TV

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |16:05 WIB
Vega Darwanti Ucap Syukur Bisa Bertemu Lagi dengan Tukul Arwana di Program TV
Vega Darwanti bersyukur bisa kembali bertemu Tukul Arwana di acara TV (Foto: Instagram/vegadarwanti123)
A
A
A

JAKARTA - Tukul Arwana akhirnya akan kembali tampil di layar kaca. Sebelumnya, pelawak sekaligus presenter itu diketahui sudah vakum selama tiga tahun karena sakit yang dideritanya.

Diketahui, Tukul nantinya akan menjadi bintang tamu dalam sebuah program yang dipandu oleh Raffi Ahmad.  

Kembalinya Tukul ke layar kaca diungkap oleh Raffi Ahmad. Dia membagikan foto bersama Tukul disela-sela syuting untuk program yang akan tayang itu.

Tak hanya Tukul, program tersebut nampaknya juga akan menghadirkan sahabat Tukul, Vega Darwanti.

Vega Darwanti dan Tukul

Vega Darwanti bersyukur bisa kembali bertemu Tukul Arwana di acara TV (Foto: Instagram/vegadarwanti123)


Vega Darwanti pun begitu antusias akhirnya bisa bertemu Tukul dan kembali tampil untuk pertama kalinya bersama sahabat sekaligus partner host dalam program yang melambungkan namanya dulu. Pasalnya, karier Vega melesat setelah menjadi co-host dalam program talkshow Empat Mata bersama Tukul Arwana.

Vega membagikan video saat dirinya bertemu dengan Tukul Arwana dan Raffi Ahmad. Mereka tengah bersiap untuk melakukan siaran di program televisi.

"Alhamdulillah hari ini ketemu mas Tukul. Seneng gak mas ketemu aku?," ujar Vega Darwanti dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @vegadarwanti123, Senin (3/6/2024).

Vega begitu senang dan bersyukur melepas rindu dengan Tukul yang kondisinya berangsur pulih sehingga bisa tampil perdana di layar kaca, mengobati kerinduan para penggemarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178406/tukul_arwana-ps8F_large.jpg
Ultah ke-62, Wajah Awet Muda Tukul Arwana Jadi Sorotan Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/33/3021225/tukul-arwana-sempat-jatuh-tergeletak-sebelum-ketahuan-pecah-pembuluh-darah-di-kepala-pa7CRLSvGC.jpg
Tukul Arwana Sempat Jatuh Tergeletak Sebelum Ketahuan Pecah Pembuluh Darah di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016791/tampil-perdana-di-televisi-tukul-arwana-ternyata-diundang-oleh-raffi-ahmad-L0c13MgW8X.jpg
Tampil Perdana di Televisi, Tukul Arwana Ternyata Diundang oleh Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016921/tukul-arwana-tampil-perdana-di-televisi-anak-alhamdulillah-kondisinya-sudah-baik-SBUSW3NB9c.jpg
Tukul Arwana Tampil Perdana di Televisi, Anak: Alhamdulillah Kondisinya Sudah Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016639/tukul-arwana-kembali-ke-layar-kaca-tersenyum-lepas-bersama-raffi-ahmad-aj8bXDgDoS.jpg
Tukul Arwana Kembali ke Layar Kaca, Tersenyum Lepas Bersama Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/33/3006175/biodata-dan-agama-tukul-arwana-pelawak-yang-kini-berjuang-dari-stroke-49E5VJwswe.jpg
Biodata dan Agama Tukul Arwana, Pelawak yang Kini Berjuang dari Stroke
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement