Vega Darwanti Ucap Syukur Bisa Bertemu Lagi dengan Tukul Arwana di Program TV

Vega Darwanti bersyukur bisa kembali bertemu Tukul Arwana di acara TV (Foto: Instagram/vegadarwanti123)

JAKARTA - Tukul Arwana akhirnya akan kembali tampil di layar kaca. Sebelumnya, pelawak sekaligus presenter itu diketahui sudah vakum selama tiga tahun karena sakit yang dideritanya.

Diketahui, Tukul nantinya akan menjadi bintang tamu dalam sebuah program yang dipandu oleh Raffi Ahmad.

Kembalinya Tukul ke layar kaca diungkap oleh Raffi Ahmad. Dia membagikan foto bersama Tukul disela-sela syuting untuk program yang akan tayang itu.

Tak hanya Tukul, program tersebut nampaknya juga akan menghadirkan sahabat Tukul, Vega Darwanti.

Vega Darwanti pun begitu antusias akhirnya bisa bertemu Tukul dan kembali tampil untuk pertama kalinya bersama sahabat sekaligus partner host dalam program yang melambungkan namanya dulu. Pasalnya, karier Vega melesat setelah menjadi co-host dalam program talkshow Empat Mata bersama Tukul Arwana.

Vega membagikan video saat dirinya bertemu dengan Tukul Arwana dan Raffi Ahmad. Mereka tengah bersiap untuk melakukan siaran di program televisi.

"Alhamdulillah hari ini ketemu mas Tukul. Seneng gak mas ketemu aku?," ujar Vega Darwanti dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @vegadarwanti123, Senin (3/6/2024).

Vega begitu senang dan bersyukur melepas rindu dengan Tukul yang kondisinya berangsur pulih sehingga bisa tampil perdana di layar kaca, mengobati kerinduan para penggemarnya.