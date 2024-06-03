Agnez Mo Bakal Manggung di Festival Musik Bandung, Netizen: Kok Nggak Coachella?

JAKARTA - Agnez Mo siap menyapa para penggemarnya di kota Bandung, Jawa Barat pada 8-9 Juni 2024. Pelantun Cinta Tak Ada Logika ini dijadwalkan untuk mengisi acara salah satu festival musik di Bandung, yakni Soora Music Festival.

Momen ini merupakan hal langka untuk sosok Agnez Mo. Pasalnya, Agnez cukup jarang hadir di acara-acara musik di Indonesia lantaran sibuk berkarier di Amerika Serikat.

Kabar Agnez Mo bakal tampil di festival musik Bandung itu diungkap akun Instagram, @sooramusicfestival beberapa waktu lalu. Selain Agnez Mo, juga akan ada musisi lainnya seperti Mahalini, Lyodra, Armada, Smash dan masih banyak lagi.

Momen Agnez Mo akan tampil di festival musik Bandung ini juga tersebar luas di media sosial X. Akun X, @westenthu itu membagikan jadwal dan para musisi yang akan tampil di hari yang sama dengan Agnes.

“Agnez Mo will be headlining Soora Music Festival this week in Bandung,” tulis akun tersebut.

Agnez Mo bakal manggung di festival musik Bandung (Foto: Instagram/sooramusicfestival)