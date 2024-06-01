Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Serial Animasi BIMA S dalam Episode Crystal Resin, Hanya di MNCTV

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |18:21 WIB
Serial Animasi BIMA S dalam Episode Crystal Resin, Hanya di MNCTV
Serial animasi BIMA S dalam episode Crystal Resin, hanya di MNCTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV akan menghangatkan Minggu pagi Anda bersama keluarga dengan menayangkan serial animasi BIMA S. Episode Crystal Resin akan tayang di MNCTV, pada 2 Juni 2024, pukul 06.00 WIB.

Episode kali ini berkisah tentang matrix yang kembali terdeteksi. Satria dan Ve kemudian harus melawan tiga monster sekaligus demi mendapatkan matrix di dalam crystal resin. Pertarungan memperebutkan matrix berlangsung sengit.

Lalu akankah Satria dan teman-temannya berhasil mendapatkan matrix tersebut? Jangan lewatkan Episode Crystal Resin BIMA S, hanya di MNCTV Selalu di Hati, pada Minggu (2/6/2024), pukul 06.00 WIB.

Proyek produksi MNC Animation ini pertama kali dirilis RCTI, pada 2020. Kemudian serial animasi ini mendapat penghargaan Program Animasi Terbaik Kategori Televisi dari Anugerah KPI Awards, pada 15 Oktober 2022.

Animasi BIMA S. (Foto: MNC Media)

Karena itu tonton terus animasi BIMA S yang menyuguhkan aksi dan petualangan seru dengan sederet pesan moral seputar kebenaran, persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan.

Superhero Indonesia ini hadir dengan berbagai kejutan sehingga selalu dinantikan penggemar. Program BIMA S dapat Anda tonton melaluu aplikasi RCTI+ atau silakan akses laman www.rctiplus.com.*

(SIS)

