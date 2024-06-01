Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

SPECIAL REPORT: Digugat Cerai Istri, Andrew Andika Tak Rasa Salah Berselingkuh

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |15:31 WIB
SPECIAL REPORT: Digugat Cerai Istri, Andrew Andika Tak Rasa Salah Berselingkuh
SPECIAL REPORT: Digugat cerai istri, Andrew Andika tak rasa salah berselingkuh. (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Andrew Andika angkat suara terkait perselingkuhannya yang dibongkar sang istri, Tengku Dewi Putri, lewat Instagram, pada 8 Mei silam. Menariknya, sang istri membongkar skandal itu saat dirinya hamil besar.

Dalam unggahannya, ibu satu anak itu mengaku, diselingkuhi Andrew berkali-kali. Sang aktor, menurutnya, pernah berselingkuh dengan perempuan tuna susila yang disebutnya sebagai ‘ani-ani’ hingga seorang artis.

Bahkan saat perselingkuhannya dibongkar sang istri, Andrew Andika memilih ‘bersembunyi’ di kediaman Soraya Rasyid. Keduanya bahkan digadang-gadang dekat sejak tahun 2023 dan sempat terekam kamera berciuman di salah satu kelab.

Terkait perselingkuhannya, Andrew mengklaim, hal tersebut tak sepenuhnya menjadi kesalahannya. “Gue enggak bilang, kejadian itu 100 persen salah gue. Tapi gue juga tidak 100 persen benar,” katanya dikutip dari channel YouTube TCK_ID.

SPECIAL REPORT: Digugat Cerai, Andrew Andika Tak Rasa Bersalah. (Ilustrasi: Okezone)

Meski tak membeberkan secara detail kenapa dia tidak merasa bersalah, namun Andrew Andika mengaku, ingin memperbaiki kesalahannya. Karena itu, dia akan berusaha keras mempertahankan pernikahannya dengan Tengku Dewi Putri.

Andrew kemudian mengungkapkan alasannya enggan bercerai dari sang istri. “Karena saat gue sedang di bawah, down, tidak dilirik siapapun, dia selalu ada buat gue,” tuturnya menambahkan.

Sang aktor mengaku, tak ingin mengorbankan kedua anaknya dengan bercerai dari sang istri. Saat ini, dia bahkan harus memendam rasa rindu kepada sang anak karena harus hidup terpisah.

“Dari masalah ini, yang paling tersiksa tentu anak-anak. Jadi akan sangat disayangkan kalau kami bercerai, karena gue pun kan anak korban broken home. Gue sayang banget sama anak-anak gue,” ungkapnya lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/33/3088773/isa_zega-WymT_large.jpeg
SPECIAL REPORT: Heboh Aksi Selebgram Transgender Isa Zega Umrah Pakai Hijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/33/3081456/special_report-fOQu_large.jpg
SPECIAL REPORT: Sidang Panas Baim Wong dan Paula Verhoeven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/33/3071290/special_report_babak_baru_perseteruan_nikita_mirzani_vs_vadel_badjideh-hwHf_large.jpg
SPECIAL REPORT: Babak Baru Perseteruan Nikita Mirzani vs Vadel Badjideh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068579/kepala_negara-xrDP_large.jpeg
Special Report: Memutihkan Nama Mantan Kepala Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/52/3066074/otomotif_eropa-jGD4_large.jpeg
SPECIAL REPORT : Produsen Otomotif Eropa Bersatu Lawan China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059870/pilkada_serentak_2024-o5nV_large.jpg
SPECIAL REPORT: Kotak Kosong di Pilkada Tanda Bahaya Demokrasi Indonesia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement