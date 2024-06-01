SPECIAL REPORT: Digugat Cerai Istri, Andrew Andika Tak Rasa Salah Berselingkuh

JAKARTA - Andrew Andika angkat suara terkait perselingkuhannya yang dibongkar sang istri, Tengku Dewi Putri, lewat Instagram, pada 8 Mei silam. Menariknya, sang istri membongkar skandal itu saat dirinya hamil besar.

Dalam unggahannya, ibu satu anak itu mengaku, diselingkuhi Andrew berkali-kali. Sang aktor, menurutnya, pernah berselingkuh dengan perempuan tuna susila yang disebutnya sebagai ‘ani-ani’ hingga seorang artis.

Bahkan saat perselingkuhannya dibongkar sang istri, Andrew Andika memilih ‘bersembunyi’ di kediaman Soraya Rasyid. Keduanya bahkan digadang-gadang dekat sejak tahun 2023 dan sempat terekam kamera berciuman di salah satu kelab.

Terkait perselingkuhannya, Andrew mengklaim, hal tersebut tak sepenuhnya menjadi kesalahannya. “Gue enggak bilang, kejadian itu 100 persen salah gue. Tapi gue juga tidak 100 persen benar,” katanya dikutip dari channel YouTube TCK_ID.

Meski tak membeberkan secara detail kenapa dia tidak merasa bersalah, namun Andrew Andika mengaku, ingin memperbaiki kesalahannya. Karena itu, dia akan berusaha keras mempertahankan pernikahannya dengan Tengku Dewi Putri.

Andrew kemudian mengungkapkan alasannya enggan bercerai dari sang istri. “Karena saat gue sedang di bawah, down, tidak dilirik siapapun, dia selalu ada buat gue,” tuturnya menambahkan.

Sang aktor mengaku, tak ingin mengorbankan kedua anaknya dengan bercerai dari sang istri. Saat ini, dia bahkan harus memendam rasa rindu kepada sang anak karena harus hidup terpisah.

“Dari masalah ini, yang paling tersiksa tentu anak-anak. Jadi akan sangat disayangkan kalau kami bercerai, karena gue pun kan anak korban broken home. Gue sayang banget sama anak-anak gue,” ungkapnya lagi.