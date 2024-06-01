Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

NCT Kehilangan 674.370 Follower Imbas Kolaborasi dengan Starbucks

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |11:47 WIB
NCT Kehilangan 674.370 <i>Follower</i> Imbas Kolaborasi dengan Starbucks
NCT kehilangan 674.370 follower imbas kolaborasi dengan Starbucks. (Foto: SM Entertainment)
A
A
A

SEOUL - Kolaborasi NCT dan Starbucks tampaknya tak berjalan mulus. Setelah mengumumkan kolaborasi mereka pada awal Mei silam, aneka merchandise menggunakan personel NCT pun resmi dirilis.

Penggemar kemudian ramai memprotes kolaborasi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Starbucks awalnya tak masuk dalam daftar boikot produk. Namun dukungan perusahaan tersebut untuk Israel membuat banyak orang memboikotnya.

Tak sekadar berhenti membeli Starbucks, penggemar juga tidak lagi mendengarkan lagu-lagu NCT di platform musik daring dan mengunfollow sang artis di media sosial. Bahkan NCT kehilangan cukup banyak follower di Instagram dan X.

Berdasarkan data Social Blade, akun Instagram NCT kehilangan 674.370 follower dalam 30 hari. Sementara NCT127, NCT Dream, dan WayV masing-masing kehilangan 629.670, 633.210, dan 455.340 follower.

NCT kehilangan 674.370 follower imbas kolaborasi dengan Starbucks. (Foto: SM Entertainment)

Tak hanya grup, personel NCT pun harus merasakan kehilangan follower di Instagram. Taeyong yang sempat mengomentari soal kolaborasi itu di Insta Story pada 29 Mei 2024, harus kehilangan 679.813 follower dan Mark Lee mencapai 988.000 follower.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement