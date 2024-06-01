Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Promosikan Zita Anjani Pimpin Jakarta, Netizen: Enggak Dulu

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |09:52 WIB
Raffi Ahmad Promosikan Zita Anjani Pimpin Jakarta, Netizen: Enggak Dulu
Raffi Ahmad promosikan Zita Anjani yang viral berkat postingan Starbucks pimpin Jakarta. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad menuai kritik pedas pengguna Instagram ketika ‘mempromosikan’ Zita Anjani untuk memimpin Jakarta lewat akun media sosialnya, pada 31 Mei 2024.

Dalam unggahannya, Raffi membagikan foto saat berbincang seru bersama putri Zulkifli Hasan tersebut dan menuliskan sebuah caption berbunyi, “Kalau perempuan yang mengurus Jakarta bagaimana guys? Cocok enggak?”

Postingan yang hanya disukai 50.000 kali tersebut memancing lebih dari 990 komentar yang berisi penolakan. “Maaf ya, enggak dulu buat dia. Siapapun, please jangan ada yang memilih wanita proIsrael ini,” kata akun @hadira.fm.

Akun @dira_tae menambahkan, “Belum lama posting ‘All Eyes on Rafah’, masa sekarang Aa’ Raffi support orang yang jelas-jelas proIsrael? Piye toh dirimu?”

Raffi Ahmad promosikan Zita Anjani pimpin Jakarta. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)

Kritik serupa dilontarkan @be_your_self_lily. “Raffi, lo kenapa ya dukung orang yang mendukung Israel? Apa tidak tergerak sedikitpun hati lo melihat pembantaian di Palestina? Gue awalnya ngefans sama lo, tapi sekarang jadi illfeel.”

Halaman:
1 2
