JAKARTA - More On Mumbles telah menghadirkan lagu berjudul Lagu Lama. Sesuai judulnya, lagu tersebut adalah lagu lama More On Mumbles yang sudah dikemas ulang.

Kini lagu tersebut masuk dalam Viral 50 di Spotify Indonesia. Band yang digawangi oleh Awan dan Lintang ini kaget lagunya bisa viral.

“Kaget banget! Pagi-pagi dikasih berita ini terus jadi gak ngantuk lagi,” ujar More On Mumbles seraya tertawa.

More On Mumbles tak pernah menyangka lagunya bisa viral. Tentunya mereka tak ingin berekspektasi tinggi usai lagu tersebut dirilis. Baginya capaian ini seperti bonus.

“Tentu saja enggak ya. Setiap rilis lagu, kami memang berusaha buat rutin promosiin, tapi gak pernah jadiin viral sebagai target, pokoknya yang penting nyebar aja. Jadi, ini kayak bonus yang disyukuri banget.

More On Mumbles meyakini lirik yang kuat menjadi daya pikat lagu tersebut. “Verse kedua yang liriknya “cantik kau selau menarik” itu kayaknya jadi favorit orang-orang karena seperti ngajak buat mencintai diri sendiri tapi pake cara yang lebih centil. Lebih pede gitu. Seneng banget,” jelasnya.

