Cindy Nirmala Puji Chemistry Apik para Pemain Kartu Keluarga

Cindy Nirmala puji chemistry apik para pemain Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Vision+ akan menayangkan series Kartu Keluarga, pada 31 Mei 2024. Salah satu cast yang cukup menarik perhatian adalah Cindy Nirmala yang berperan sebagai janda genit bernama Yuni.

Cindy mengaku, ada tantangan tersendiri dalam membangun karakter Yuni. “Karakter Yuni ini sangat ekspresif. Karena pada dasarnya, aku ini kan tidak secerewet dia,” ungkap sang aktris menambahkan.

Meski begitu, Cindy Nirmala mengaku, tak ada kesulitan dalam membangun chemistry dengan pemain lain. “Soal chemistry antarpemain dapat banget karena cast lainnya seru-seru,” tuturnya.

Karakter Yuni dalam Kartu Keluarga digambarkan sebagai janda yang memiliki keinginan untuk rujuk dengan mantan suaminya. Namun begitu, karakter ini begitu kompleks dan penuh dilema.

Penasaran dengan akting Cindy Nirmala sebagai janda centil dan genit dalam Kartu Keluarga? Nantikan penayangan perdana series terbaru Vision+ ini secara gratis di sini, pada 31 Mei 2024.

