Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Zaskia Adya Mecca Mohon Doa, Bhai Kaba Kembali Masuk ICU karena Pneumonia

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |09:33 WIB
Zaskia Adya Mecca Mohon Doa, Bhai Kaba Kembali Masuk ICU karena Pneumonia
Zaskia Adya Mecca mohon doa, Bhai Kaba masuk ICU karena pneumonia (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)
A
A
A

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca muncul dengan kabar kurang menyenangkan. Anak ketiganya, Bhai Kaba Bramantyo alias Kaba, kembali menjalani perawatan medis karena mengidap Pneumonia.

Diketahui, Kaba bahkan harus masuk ICU guna mendapat perawatan intensif.

Hal ini disampaikan Zaskia melalui laman Instagramnya @zaskiadyamecca. Dalam postingan itu, istri Hanung Bramantyo ini mengunggah foto terkait kondisi putranya di ruang perawatan.

"Kaba kena pneumonia lagi, persis yang dulu pernah sampai masuk ICU.. kali ini pun hampir masuk NICU tapi Alhamdulillah terlewati," tulis Zaskia Adya Mecca dikutip Kamis, 30 Mei 2024.

Anak Zaskia Adya Mecca

Zaskia Adya Mecca mohon doa, Bhai Kaba masuk ICU karena pneumonia (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)

Zaskia menegaskan jika kondisi serupa pernah dialami sang anak pada 2023. Namun, saat itu Kaba dinyatakan mengidap bronkitis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171692/zaskia_adya_mecca-KyEl_large.jpg
Karyawan Zaskia Adya Mecca Dianiaya usai Tegur Pemotor yang Lawan Arah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168286/zaskia_adya_mecca-mnf9_large.jpg
Kata Zaskia Adya Mecca soal Tuduhan Merendahkan Ojek Online 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166749/zaskia_adya_mecca-fbSl_large.jpg
Cerita Zaskia Adya Mecca Datangi Lokasi Demo di Kwitang dan Beri Bantuan Ambulans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/33/3154142/zaskia_adya_mecca-JOqh_large.jpg
Ogah Beli Tas Branded Ratusan Juta, Zaskia Adya Mecca: Fungsinya Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/33/3154141/zaskia_adya_mecca-aLhu_large.jpg
Viral Zaskia Adya Mecca Koleksi Tas Terjangkau, Paling Mahal Cuma Rp1,6 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147000/zaskia_adya_mecca-FgSb_large.jpg
Ada Zaskia Adya Mecca, 10 Warga Indonesia Berangkat ke Global March to Gaza
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement