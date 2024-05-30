Zaskia Adya Mecca Mohon Doa, Bhai Kaba Kembali Masuk ICU karena Pneumonia

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca muncul dengan kabar kurang menyenangkan. Anak ketiganya, Bhai Kaba Bramantyo alias Kaba, kembali menjalani perawatan medis karena mengidap Pneumonia.

Diketahui, Kaba bahkan harus masuk ICU guna mendapat perawatan intensif.

Hal ini disampaikan Zaskia melalui laman Instagramnya @zaskiadyamecca. Dalam postingan itu, istri Hanung Bramantyo ini mengunggah foto terkait kondisi putranya di ruang perawatan.

"Kaba kena pneumonia lagi, persis yang dulu pernah sampai masuk ICU.. kali ini pun hampir masuk NICU tapi Alhamdulillah terlewati," tulis Zaskia Adya Mecca dikutip Kamis, 30 Mei 2024.

Zaskia Adya Mecca mohon doa, Bhai Kaba masuk ICU karena pneumonia (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)

Zaskia menegaskan jika kondisi serupa pernah dialami sang anak pada 2023. Namun, saat itu Kaba dinyatakan mengidap bronkitis.