HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sule Menyebut Santyka Fauziah Kirim DM Duluan saat Kenalan Lewat TikTok

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |07:35 WIB
Sule Menyebut Santyka Fauziah Kirim DM Duluan saat Kenalan Lewat TikTok
Sule menyebut Santyka Fauziah kirim DM duluan saat kenalan lewat TikTok (Foto: Instagram/ferdinan_sule)
A
A
A

JAKARTA - Sule saat ini mulai blakblakan soal hubungan asmaranya dengan Santyka Fauziah. Setelah membawa sang kekasih untuk ikut kumpul bersama keluarganya di momen pernikahan sang putra, Sule kini mulai berani membeberkan awal mula kedekatannya dengan wanita 32 tahun tersebut.

Dihadapan Atta Halilintar, Sule mengatakan jika dirinya pertama kali berkenalan dengan Santyka di akun TikTok. Bahkan Santyka lah yang lebih dulu menghubunginya melalui direct message (DM).

Awalnya, Sule mengaku jika dirinya sempat menonton Santyka saat tengah live sebelum akhirnya kenalan melalui DM TikTok.

"Jadi dia itu kerja di salah satu perkantoran, dia itu lagi coba peruntungan penghasilan dari yang lain, yaitu di TikTok," ujar Sule, dikutip dari YouTube Need A Talk.

Sule dan Santyka

Sule menyebut Santyka Fauziah kirim DM duluan saat kenalan lewat TikTok (Foto: Instagram/ferdinan_sule)

"Dia live lah, saya liat tuh di TikTok, yaudah liat doang," sambungnya.

Halaman:
1 2
