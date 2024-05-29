Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett soal Isu Perselingkuhan Andrew Andika

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |22:01 WIB
Kata Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett soal isu perselingkuhan Andrew Andika (Foto: Ist)
JAKARTA - Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett menanggapi isu perselingkuhan Andrew Andika, kepada Tengku Dewi Putri.

Kepada awak media, Lady memilih untuk berempati dengan permasalahan rumah tangga mereka. Apalagi, sebelumnya ia pernah mengalami kasus serupa yang dilakukan oleh suaminya.

Kata Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett soal Isu Perselingkuhan Andrew Andika

"Kita harus punya empati sama orang ibaratnya kita pernah ada di posisi masalah kita tersorot itu kan kalau ibaratnya dihakimi dihadiri cari-cari lagi itu semakin nggak nyaman apalagi kita kenal juga kalau aku lebih ke empati aja," jelas Lady Nayoan di Kawasan Bekasi, Jawa Barat belum lama ini.

Lady kemudian mengajak masyarakat untuk tidak memperkeruh masalah Andrew dan Tengku.

Sebab, menurutnya, masalah semacam ini bisa dialami siapa saja.

"Mau sama-sama ngajak yuk kita punya empati yuk udah deh kita jadikan pelajaran jangan sampai orang yang kita bilang 'ah syukurin lo' malah berbalik ke kita," ucap dia.

"Jadi empati kita doain masalahnya bisa selesai," tambah Lady.

