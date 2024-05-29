Rifky Balweel Tak Pernah Lihat Andrew Andika Punya Gelagat Selingkuh

Rifky Balweel tak pernah lihat Andrew Andika punya gelagat selingkuh (Foto: Instagram/rifkybalweel)

JAKARTA - Rifky Balweel menjalin persahabatan dengan aktor Andrew Andika. Sebagai sahabat, suami dari Biby Alraen ini mengaku langsung menghubungi Andrew Andika saat isu perselingkuhannya dibongkar oleh Tengku Dewi Putri.

Berbeda dengan pengakuan di podcast Macam Betool Aja, Andrew Andika justru mengaku bersalah kepada Rifky Balweel.

"Andrew temenan sama Rifky sudah lama sih dan dia (Andrew Andika) bilang, 'gue salah'," ungkap Rifky Balweel di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (27/5/2024).

Bahkan sejak awal, Andrew Andika juga tak pernah mencoba membela diri. Andrew justru sudah menduga bahwa Rifky Balweel akan menertawakan dirinya.

"Dari hari pertama Rifky WhatsApp aja (Andrew langsung bilang) 'sudah, lu jangan WhatsApp gue, gue tahu lu mau ngetawain gue. Iya, gue salah'," ujar Rifky Balweel.

Sebagai orang yang sudah sahabatan lama bahkan syuting bareng, Rifky Balweel mengaku tak pernah melihat gelagat Andrew Andika sebagai tukang selingkuh.

"Memang Rifky nggak melihat apapun yang mencurigakan pas lagi syuting sama Andrew gitu, biasa aja," jelas aktor 34 tahun tersebut.