Tengku Dewi Putri Bongkar Dugaan Perselingkuhan, Andrew Andika Sebut Anak Jadi Korban

Tengku Dewi Putri bongkar dugaan perselingkuhan, Andrew Andika sebut anak jadi korban (Foto: Instagram/tengkudewiputri)

JAKARTA - Andrew Andika akhirnya angkat bicara terkait dugaan perselingkuhan yang dibongkar oleh istri sahnya, Tengku Dewi Putri. Muncul dalam podcast Macam Betool Aja, Andrew Andika mengaku sangat merindukan sang anak.

Bukan tanpa alasan, pasalnya sejak isu perselingkuhan itu terkuak ia jadi susah untuk bertemu dengan sang anak. Bahkan hal itu langsung membuatnya cukup sedih.

BACA JUGA: Tengku Dewi Putri Bakal Polisikan Andrew Andika dan Soraya Rasyid Terkait Dugaan Perzinaan

"Menurut gua sekarang ya cuman anak-anak sih ya. Gua kangen banget sama anak-anak gue, gue sayang banget sama sama anak-anak gue," kata Andrew Andika dikutip dari kanal YouTube TCK_ID, Selasa (29/5/2024).

Bahkan Andrew Andika menyebut bahwa anak merekalah yang menjadi korban setelah isu dugaan perselingkuhan itu dibongkar.

"Dari masalah yang ada sekarang ini yang paling tersiksa adalah mereka menurut gue anak-anak. Jadi itu sangat disayangkan banget dan gua merasakan banget sih," ungkap Andrew Andika.

Tengku Dewi Putri bongkar dugaan perselingkuhan, Andrew Andika sebut anak jadi korban (Foto: Instagram/tengkudewiputri)





Pria 32 tahun itu kemudian menceritakan salah satu momen sedih di mana ia harus berpisah dengan sang putra di sebuah pusat perbelanjaan.

"Yang paling sedih buat gua kemarin tuh gua jemput anak gue, terus gua ajak dia jalan, terus sudah gitu ya udah kita main-main di mall kita makan apa segala macam gini ini terus sudah gitu kayak kita harus berpisah di mall gitu loh," cerita Andrew Andika.

Namun, karena terbatas dengan waktu Andrew Andika harus berpisah dengan sang putra. Padahal anaknya tak Mau berpisah dengannya.

"Anak gua tuh enggak mau, enggak mau pergi dari gua gitu kayak yang 'enggak pokoknya aku mau sama papa, aku mau sama papa, aku nggak mau'," terang Andrew Andika.