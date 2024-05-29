Kiky Saputri Layangkan Sindiran Pedas Terkait Program Tapera

JAKARTA - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang belakangan ini tengah menjadi perbincangan masyarakat Indonesia. Hal itu rupanya menjadi sorotan komika sekaligus presenter Kiky Saputri.

Diketahui, program Tapera ini nantinya akan berdampak pada karyawan swasta dimana gajinya akan dipotong. Melalui cuitannya, Kiky Saputri menyindir pedas program tersebut.

Dia menuliskan kalimat menohok dengan mengganti singkatan Tapera. Kiky sendiri memang dikenal kerap memberikan kritikan pedas dan sindiran terhadap kebijakan pemerintah yang menimbulkan kontroversi.

"Tapera. Tabungan Perumahan Rakyat. Atau Tabungan Penderitaan Rakyat? Akhhhhh," ujar Kiki Saputri dikutip dari cuitan di akun X pribadinya @kikysaputrii, Rabu (29/5/2024).

Kiky Saputri layangkan sindiran pedas terkait program Tapera (Foto: Instagram/kikysaputrii)

Sebelumnya, Soleh Solihun juga ikut berkomentar dengan membuat rincian perhitungan jika kebijakan tersebut nantinya terlaksana. Menurut perhitungannya, seseorang dengan gaji Rp10 juta baru akan memiliki rumah 100 tahun kemudian jika menjalani program Tapera. Namun, Soleh tampak masih kebingungan dengan perhitungan tersebut.