MUSIK

Willy Sket Siap Guncang Pendengar Musik Rock Lewat Single Hari Kiamat

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |03:30 WIB
Willy Sket Siap Guncang Pendengar Musik Rock Lewat Single <i>Hari Kiamat</i>
Willy Sket siap guncang pendengar musik rock lewat single 'Hari Kiamat' (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Vokalis band rock Sket, Willy, tampil secara solo dan membawakan lagu berjudul ‘Hari Kiamat’z. Lagu tersebut diketahui adalah ciptaan dari Jochie Pattipeiluhu yang merupakan keyboardis dari Black Brothers.

Single terbaru Willy Sket, cukup memukau dan tidak hanya menghibur para pendengarnya. Tetapi juga mencerminkan kritik tajam terhadap degradasi sosial dan ekonomi di Indonesia pada era 1970-an, yang dipicu oleh korupsi pemerintah dan keserakahan elit.

"Saya telah mengenal lagu 'Hari Kiamat' sejak masa remaja. Lagu ini adalah sebuah metafora yang menggambarkan situasi yang tidak menguntungkan dan ternyata masih relevan hingga kini,” ungkap Willy Sket.

“Saya berharap lagu ini akan terus abadi dan menginspirasi pendengar baru untuk lebih menghargai sesama manusia dan keberadaan alam semesta,"sambungnya.

Willy Sket

Willy Sket siap guncang pendengar musik rock lewat single 'Hari Kiamat' (Foto: Ist)


Dalam penggarapan singlenya, Willy pun berkolaborasi dengan Anto Bali (Gitar), Aryo Baby Slap (Bass), Joseph Rich Kenji (Drum), dan Barok (Teknisi Audio) di niRock Studio, Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Bahkan, untuk mencapai keseimbangan suara yang serasi dari setiap elemen musik dalam lagu, Stephan Santoso (Slingshot Studio) turut dipercaya untuk memberikan perhatian yang teliti.

“Dengan aransemen musik yang unik dan gaya vokal yang berbeda, lagu ini tetap mempertahankan daya tariknya dan mampu menjangkau pendengar dari berbagai latar belakang musik, tidak terbatas pada penggemar rock saja,” paparnya.

“Secara alami, lagu ini akan menemukan pendengarnya sendiri. Ia memiliki daya tarik yang dapat dinyanyikan dan dijadikan tembang favorit untuk berkaraoke," tambahnya.

Sementara itu, single ‘Hari Kiamat’ sendiri secara resmi diluncurkan di berbagai platform digital mulai 10 Mei 2024. Single ini juga diproduseri oleh Aldo Sianturi dari Adam Records.

