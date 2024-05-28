Andrew Andika Merasa Tak Sepenuhnya Bersalah Meski Ketahuan Selingkuh Berkali-kali

Andrew Andika mengaku tak sepenuhnya salah meski ketahuan selingkuh berkali-kali (Foto: IG Tengku Dewi)

JAKARTA - Andrew Andika memberanikan diri muncul ke publik dan memberikan tanggapan, terkait masalah rumah tangganya bersama Tengku Dewi Putri.

Seperti diketahui Tengku Dewi Putri membongkar dugaan perselingkuhan yang berkali-kali dilakukan Andrew Andika. Bahkan artis Soraya Rasyid juga diduga kuat berselingkuh dengan Andrew Andika.

Terkait tudingan sang istri, Andrew Andika merasa tak sepenuhnya bersalah.

"Gue enggak bilang gue 100 persen salah, tapi gue enggak bilang gua 100 persen benar juga," kata Andrew Andika dikutip dari Instagram @tck.entertainment, Selasa (28/5/2024).