Hadirkan Single Ketiga, Tamima Ungkap Kesedihan Ditinggal Sahabat

JAKARTA - Melodi merdu Tamima kembali menghampiri penggemarnya dan pecinta musik di seluruh Indonesia melalui single ketiganya, Never Let You Go. Jika lagu pertamanya Just Dance mengajak untuk melepas kesedihan melalui tarian dan lagu kedua Tak Selamanya membahas tentang waktu yang singkat dengan orangtua, kali ini, Tamima membawa tema persahabatan ke dalam sorotan.

"Lagu ketiga ini masih diciptakan oleh ayahku, Ari Pramundito, dan mengangkat tema persahabatan yang harus terpisah karena memang sudah saatnya. Lagu ini terinspirasi dari pengalaman saya dan sahabat-sahabat saya di sekolah yang selalu bersama sejak prasekolah hingga sekarang. Namun, karena kami akan naik ke kelas 6 dan kemudian ke kelas 7, pasti akan ada banyak perpisahan, entah itu karena orang tua pindah atau pindah sekolah. Padahal, kami selalu bermain dan belajar bersama. Rasa sedih karena ditinggalkan itulah yang diungkapkan ayah dalam 'Never Let You Go'." ujar Tamima.

Menjadi single ketiga nampaknya telah membuat Tamima lebih rileks dalam menjalani proses rekaman. Dia bersyukur atas bantuan dan semangat dari orang-orang terdekatnya. "Proses rekaman tidak terlalu sulit, malah sangat menyenangkan, karena saya selalu dilatih oleh ayah dan Om Opung Irwan. Selain itu, ada ibu saya dan, dalam bagian drum, ada Kak Fridel yang membuat saya lebih percaya diri dalam rekaman sehingga prosesnya berjalan lancar dan baik," jelas penyanyi cilik yang lahir di Jakarta pada 13 September 2013 ini.

Meskipun mengangkat tema perpisahan dalam persahabatan, Tamima menyajikannya dengan nuansa ceria. "Lirik lagu ini semuanya berbahasa Inggris, dan nada yang digunakan upbeat meskipun tema yang diangkat agak sedih. Teknik vokalnya juga seru, dan aransemen yang dibuat ayah, menurut saya, keren. Saya harap, meskipun bukan lagu yang melankolis seperti 'Tak Selamanya', pesan yang ingin disampaikan oleh 'Never Let You Go' bisa tersampaikan, bahwa persahabatan itu penting dan berharga sehingga jangan pernah dilepaskan meski terpisah jarak. Jangan pernah lupakan teman baik kita karena mereka akan selalu ada untuk kita."

Merilis single ketiga, Tamima tentu merasa senang, terutama karena menyanyi adalah salah satu hobinya, dan dia bercita-cita memiliki banyak lagu untuk menghibur banyak orang. Namun, cinta Tamima pada dunia tarik suara tidak membuatnya melupakan hal-hal penting lainnya. "Single ketiga ini sengaja diberi jeda waktu dari yang sebelumnya oleh ayah karena saya juga masih sibuk dengan sekolah dan les. Ayah bilang, musik dan sekolah harus seimbang agar tidak terlalu lelah saat mengerjakan keduanya. Jeda ini juga membantu saya untuk menyerap ilmu tentang musik yang saya dapatkan sejak single pertama hingga sekarang. Karena jenis lagunya ada yang balada dan upbeat, banyak hal yang berbeda, seperti tarikan nafas, teknik, penghayatan, dan emosi. Semoga saya bisa menerapkan ilmu itu dalam lagu-lagu saya ke depan."