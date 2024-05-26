5 Artis dan Selebgram yang Putuskan Kembali dengan Suami usai Selingkuh

Artis dan Selebgram yang putuskan kembali dengan suami usai selingkuh (Foto: Instagram/ladynayoan)

JAKARTA - Isu perselingkuhan belakangan marak terjadi di dunia hiburan Tanah Air. Sejumlah publik figur, mulai dari artis peran hingga selebgram bahkan tak ragu membeberkan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami mereka.

Hal itu membuat banyak netizen yang merasa bahwa kelakukan artis dan selebgram wanita yang membongkar aib suami, menjadi alasan untuk tidak lagi menyelamatkan rumah tangga. Bahkan mereka ramai memberikan dukungan pada korban perselingkuhan, salah satunya melakukan bully pada pelakor.

Namun ternyata, sejumlah artis dan selebgram ini memilih untuk tetap mempertahankan pernikahannya. Meskipun, beberapa waktu lalu, aib rumah tangganya sudah terlanjur dibongkar dan diketahui banyak orang.

Berikut, artis dan selebgram yang putuskan kembali dengan suami usai selingkuh:

1. Richa Novisha

Aktor Gary Iskak sempat dikabarkan selingkuh dengan artis Poppy Gisela. Dugaan perselingkuhan tersebut bahkan diungkapkan oleh Richa Novisha selaku istrinya.

Saat hamil lima bulan, Richa bahkan mengaku sudah ditalak cerai oleh suaminya. Akan tetapi, keduanya memilih untuk mempertahankan rumah tangganya dan langgeng hingga saat ini.

2. Dahlia Poland

Dahlia Poland sempat membongkar perselingkuhan yang dilakukan oleh Fandy Christian dengan lawan mainnya di salah satu sinetron pada Mei 2023. Dalam unggahannya di media sosial, ibu tiga anak ini membagikan chat mesra antara suaminya dengan selingkuhannya tersebut.

Namun, hubungan keduanya tampaknya tidak sampai bercerai. Sebab beberapa bulan setelahnya, Fandy sempat mengunggah foto mesranya dengan sang istri.

3. Lady Nayoan

Kasus perselingkuhan Rendy Kjaernett yang dibongkar oleh sang istri, Lady Nayoan, sempat menghebohkan masyarakat. Pasalnya, Rendy ketahuan selingkuh dengan rekan sesama artis sekaligus adik kandung dari Raffi Ahmad, Syahnaz Sadiqah.

Menariknya, Jeje Govinda yang merupakan suami Syahnaz juga telah mengetahui perselingkuhan tersebut.