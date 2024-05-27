Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nathalie Holscher Mulai Ajarkan Adzam Nge-DJ

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |03:30 WIB
Nathalie Holscher Mulai Ajarkan Adzam Nge-DJ
Nathalie Holscher mulai ajari Adzam nge-DJ (Foto: Instagram/nathalieholscher)
A
A
A

JAKARTA - Nathalie Holscher memutuskan untuk kembali menekuni profesi sebagai seorang DJ (Disjoki). Keputusan itu ia ambil setelah beberapa tahun cerai dengan komedian Sule.

Wanita 31 tahun ini bahkan mulai menunjukkan kepiawaiannya bermain DJ. Salah satunya, seperti yang terlihat di Instagram story-nya.

Di unggahan selanjutnya, perempuan blasteran Belanda itu memperlihatkan keseruannya berjoget mengikuti irama musik. Menariknya, dalam kesempatan itu Nathalie terlihat menggendong putra semata wayangnya, Adzam.

Bahkan Nathalie Holscher juga ikut mengajarkan bocah 2 tahun itu untuk nge-DJ. Adzam yang mendengar musik pun terlihat ikut antusias dan penasaran dengan alat DJ sang ibunda.

Nathalie Holscher dan Adzam

Nathalie Holscher mulai ajari Adzam nge-DJ (Foto: Instagram/nathalieholscher)


"Lagi, lagi, Adzam lagi pencet,” ucap Nathalie Holscher, dikutip dari Instagram @nathalieholscher, pada Senin, (27/5/2024).

Sebagai seorang DJ, tampaknya Nathalie Holscher ingin memperkenalkan musik kepada Adzam. Apalagi darah seni mengalir kuat di darah Adzam.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/33/3185151/nathalie_holscher-0POR_large.jpg
Nathalie Holscher Perlu Waktu Setahun sebelum Putuskan Lepas Hijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184579/nathalie_holscher-jRkF_large.jpg
Nathalie Holscher Jawab Tudingan Pindah Agama usai Putuskan Lepas Hijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158846/nathalie_holscher-RZt6_large.jpg
4 Kontroversi Nathalie Holscher usai Terseret Drama Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158552/nathalie_holscher-sNRh_large.jpg
Nathalie Holscher Akui Sepi Job dan Kena Mental Usai Parodikan Hamil Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157844/nathalie_holscher-bMWZ_large.jpg
Ramai Diboikot, Nathalie Holscher Minta Maaf pada Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/33/3156783/nathalie_holscher-4fyo_large.jpg
Nathalie Holscher Minta Maaf usai Panen Hujatan Imbas Parodikan Kehamilan Erika Carlina
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement