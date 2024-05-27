Nathalie Holscher Mulai Ajarkan Adzam Nge-DJ

JAKARTA - Nathalie Holscher memutuskan untuk kembali menekuni profesi sebagai seorang DJ (Disjoki). Keputusan itu ia ambil setelah beberapa tahun cerai dengan komedian Sule.

Wanita 31 tahun ini bahkan mulai menunjukkan kepiawaiannya bermain DJ. Salah satunya, seperti yang terlihat di Instagram story-nya.

Di unggahan selanjutnya, perempuan blasteran Belanda itu memperlihatkan keseruannya berjoget mengikuti irama musik. Menariknya, dalam kesempatan itu Nathalie terlihat menggendong putra semata wayangnya, Adzam.

Bahkan Nathalie Holscher juga ikut mengajarkan bocah 2 tahun itu untuk nge-DJ. Adzam yang mendengar musik pun terlihat ikut antusias dan penasaran dengan alat DJ sang ibunda.

Nathalie Holscher mulai ajari Adzam nge-DJ (Foto: Instagram/nathalieholscher)





"Lagi, lagi, Adzam lagi pencet,” ucap Nathalie Holscher, dikutip dari Instagram @nathalieholscher, pada Senin, (27/5/2024).

Sebagai seorang DJ, tampaknya Nathalie Holscher ingin memperkenalkan musik kepada Adzam. Apalagi darah seni mengalir kuat di darah Adzam.

(van)