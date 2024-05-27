Segera Menikah, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Mulai Bahas Momongan

Segera menikah, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar mulai bicara momongan (Foto: IG Thariq)

JAKARTA - Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar akan segera menikah. Saat ini mereka tengah mempersiapkan satu demi satu demi keberlangsungan pernikahan impiannya.

Belum juga menikah, Aaliyah Massaid sudah disinggung soal momongan oleh Ashanty. Ibu sambung Aurel Hermansyah ini bertanya apakah Aaliyah Massaid akan menunda momongan.

"Bentar lagi ada yang mau punya kayak gini (bayi), nih," singgung Ashanty di kanal YouTube The Hermansyah A6 dikutip pada Senin, (27/5/2024).

"Kalian langsung kan momongan? Nggak nunda-nunda dong?" tanya Ashanty menyambung.