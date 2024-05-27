Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Move On, Inara Rusli Cari Pasangan yang Setara dari Agama hingga Finansial

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |09:16 WIB
Move On, Inara Rusli Cari Pasangan yang Setara dari Agama hingga Finansial
Inara Rusli cari pasangan yang setara dalam hal agama hingga finansial (Foto: IG Inara)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli mulai membuka hatinya kembali usai bercerai dari Virgoun. Pasalnya Inara tak menampik bahwa dirinya juga membutuhkan pasangan dalam hidupnya.

"Ya siapapun pasti butuh pasangan," kata Inara Rusli di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan.

Move On, Inara Rusli Cari Pasangan yang Setara dari Agama hingga Finansial

Namun tidak dalam waktu dekat, sebab saat ini Inara Rusli masih ingin fokus mengurus ketiga anaknya yang masih kecil.

"Hanya untuk saat ini, fokus aku, gimana caranya supaya bisa mengembangkan bakat anak-anak dan juga aku," ungkap Inara Rusli.

Mantan personel girlband Bexxa ini menginginkan calon suami yang setara dengannya baik soal agama maupun finansial.

"Aku nggak mau membatasi orang ini harus dari kalangan mana, yang jelas harus setara dari segi pemahaman agama, finansial, InsyaAllah bisa melebihi kita, kan laki-laki ditunjuk sama Allah sebagai iman, dia harus bisa memimpin," terang Inara Rusli.

Halaman:
1 2
