Joko Anwar Mendadak Pamit Bikin Film Horor, Ada Apa?

JAKARTA - Joko Anwar datang dengan kabar mengejutkan. Sutradara film Siksa Kubur itu mengumumkan bahwa dirinya ingin rehat sejenak untuk terlibat dalam film bergenre horor.

Padahal, Joko Anwar dikenal karena menjadi sosok dibalik munculnya film-film horor dengan ide out of the box dan menjadi box office yakni ‘Pengabdi Setan’, ‘Pengabdi Setan 2 Communion’, dan ‘Perempuan Tanah Jahanam’.

Joko Anwar pun telah berpamitan melalui unggahan Instagram serta cuitan di akun X pribadinya. Perpisahannya dengan film-film horor nampaknya hanya sementara mengingat dirinya menyebut bahwa hanya pamit sebentar, bukan untuk selamanya.

"Pamit bentar dari film horor Indonesia, ya," bunyi cuitan di akun X @jokoanwar.

Cuitannya itu pun ramai dikomentari oleh netizen yang terkejut dengan keputusannya. Mereka tampak belum puas untuk menyaksikan film-film horor dari Joko Anwar.

Beberapa diantaranya bahkan berharap Joko Anwar segera kembali. Sebab, mereka sudah cukup lama dibuat menunggu untuk menyaksikan kelanjutan kisah Pengabdi Setan. Beberapa netizen pun menagih Pengabdi Setan 3 untuk segera dirilis.

Namun, netizen lainnya justru mendukung keputusan Joko Anwar karena mereka ingin melihat karya-karya luar biasa Joko Anwar dari genre lain, salah satunya soal superhero melalui Bumilangit Universe.

"Ehhhh... ehhhh. Nggak boleh begitu. Tuntutan sebagian masyarakat masih banyak untuk Pengabdi Setan salah satunya," tulis @cip**.

"PS3 nya kapan bang????," tulis @aw***.

"Jangan lama-lama ya bang, nungguin banget kelanjutan pengabdi setan hehehe," tulis @koo***.

"Lanjut bu ya kannnn .... suka banget sama series bu kemarin, tira," tulis @zoy***.