HOME CELEBRITY MUSIK

Ade Govinda dan Cakra Khan Kolaborasi di Single Kamu Adalah

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |00:01 WIB
Ade Govinda dan Cakra Khan Kolaborasi di Single <i>Kamu Adalah</i>
Ade Govinda dan Cakra Khan (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Ade Govinda bekerja sama dengan Cakra Khan untuk proyek single terbarunya yang berjudul Kamu Adalah yang menjadi bagian dari album DIVINE milik Cakra Khan.

Kamu Adalah adalah sebuah lagu cinta yang mengandung makna yang sangat mendalam tentang seseorang yang sangat dicintai oleh pasangannya. Meskipun dia pernah mencoba mencari cinta di luar sana, namun tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta pasangannya.

Ade Govinda dan Cakra Khan Kolaborasi di Single {Kamu Adalah}

Lagu Kamu Adalah terinspirasi dari pengalaman seorang sahabat Ade Govinda di Malaysia yang mengalami penyakit serius, di mana dia merasakan cinta yang sangat tulus dari pasangannya selama proses penyembuhan.

“Kamu adalah dunia, Kamu adalah surga, karena mampu menggambarkan perasaan cinta yang sangat besar, terutama dengan nada inversi ke mayor yang membuat nuansa lagu Kamu Adalah semakin hidup,” ujar Ade Govinda.

Proses pembuatan single Kamu Adalah berlangsung cukup singkat, mulai dari rekaman hingga proses mixing dan mastering. Video klipnya sendiri diproduksi di Malaysia, dengan pemain utama Dato Aaron Aziz dan Datin Intan Najuwa, serta disutradarai oleh Izuan Mokhtar.

