Potret Cantik Lauren Tsai, Bintang Marvel Pacar Baru Park Seo Joon

SEOUL - Aktor Korea Selatan, Park Seo Joon diduga berpacaran dengan aktris Amerika Serikat berdarah Tionghoa, Lauren Tsai.

Rumor tersebut bermula dari sebuah foto di mana sang aktor diduga terlihat berjalan bersama Lauren. Hal ini menimbulkan dugaan aktor 38 tahun itu benar berpacaran dengan artis Hollywood tersebut.

Sosok Lauren Tsai sendiri merupakan bintang film di Amerika Serikat. Ia juga diketahui membintangi serial Legion, yang diadaptasi dari karakter di Marvel Comics.

Selain berbakat di dunia seni peran, Lauren juga memiliki paras cantik menawan. Penasaran seperti apa potret cantik Lauren Tsai, aktris Hollywood yang diduga jadi pacar baru Park Seo Joon? Yuk simak!

Tak cuma cantik, Lauren Tsai juga memiliki body goals yang jadi impian banyak orang. Bak model papan atas, Lauren tak segan memamerkan lekuk tubuh indahnya.

Lauren terlihat menggoda dengan set crop top yang memerlihatkan perutnya yang rata. Ia juga memakai aksesoris rantai dari Chanel yang dijadikan belt sehingga menambah kesan menggoda pada penampilannya.

Saat belanja di supermarket pun, Lauren Tsai tetap tampil modis kekinian. Terlihat outfit edgy-nya dengan dress hitam yang dipadukan dengan atasan long sleeve. Sentuhan sepatu loafers hitam juga menambah kesan trendy pada posenya.

Lauren juga bisa tetap cantik mempesona meski tanpa riasan wajah. Di foto ini, ia tampil natural tanpa make up saat asyik berada di dalam mobil. Rambutnya yang sebahu juga dibiarkan tergerai sehingga menambah kesan simple dan natural