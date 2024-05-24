Park Seo Joon Diisukan Pacari Aktris Marvel Lauren Tsai

SEOUL - Park Seo Joon diisukan berpacaran dengan aktris Amerika Serikat, Lauren Tsai. Rumor asmara aktor Marvel tersebut menjadi buah bibir publik dunia maya, pada Jumat (24/5/2024) pagi.

Rumor asmara kedua aktor itu mencuat setelah seorang warganet membagikan kisahnya bertemu Park Seo Joon di Jepang. Dia mengaku, tak ada orang yang menyadari bahwa pria berkemeja putih itu adalah sang aktor.

“Hari ini, aku berpapasan dengan Park Seo Joon. Sepertinya, hanya kami yang menyadari bahwa itu dia. Staffnya pun meminta kami untuk merahasiakan keberadaannya,” ujar warganet itu dikutip dari Koreaboo, pada Jumat (24/5/2024).

Dari foto yang dibagikan warganet tersebut, Park Seo Joon terlihat mengenakan kemeja putih oversized yang dipadukannya dengan masker putih dan topi hitam. Dia terlihat berjalan di depan perempuan yang diduga Lauren Tsai.

Terkait rumor asmara sang aktor, Awesome Entertainment selaku agensi yang menaungi Park Seo Joon pun buka suara. Mereka mengklaim, tidak tahu menahu siapa yang dipacari sang aktor.