HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Park Seo Joon Diisukan Pacari Aktris Marvel Lauren Tsai

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |12:30 WIB
Park Seo Joon Diisukan Pacari Aktris Marvel Lauren Tsai
Park Seo Joon diisukan pacari aktris Marvel Lauren Tsai setelah terciduk bareng di Jepang. (Foto: JTBC)
A
A
A

SEOUL - Park Seo Joon diisukan berpacaran dengan aktris Amerika Serikat, Lauren Tsai. Rumor asmara aktor Marvel tersebut menjadi buah bibir publik dunia maya, pada Jumat (24/5/2024) pagi.

Rumor asmara kedua aktor itu mencuat setelah seorang warganet membagikan kisahnya bertemu Park Seo Joon di Jepang. Dia mengaku, tak ada orang yang menyadari bahwa pria berkemeja putih itu adalah sang aktor.

“Hari ini, aku berpapasan dengan Park Seo Joon. Sepertinya, hanya kami yang menyadari bahwa itu dia. Staffnya pun meminta kami untuk merahasiakan keberadaannya,” ujar warganet itu dikutip dari Koreaboo, pada Jumat (24/5/2024).

Dari foto yang dibagikan warganet tersebut, Park Seo Joon terlihat mengenakan kemeja putih oversized yang dipadukannya dengan masker putih dan topi hitam. Dia terlihat berjalan di depan perempuan yang diduga Lauren Tsai.

Park Seo Joon diisukan pacari aktris Marvel, Lauren Tsai. (Foto: Koreaboo)

Terkait rumor asmara sang aktor, Awesome Entertainment selaku agensi yang menaungi Park Seo Joon pun buka suara. Mereka mengklaim, tidak tahu menahu siapa yang dipacari sang aktor.

Halaman:
1 2
