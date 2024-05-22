Cindy Nirmala Jadi Janda Centil dalam Series Vision+ Kartu Keluarga

JAKARTA – Cindy Nirmala melengkapi deretan cast pemeran series Kartu Keluarga. Series terbaru Vision+ ini rencananya akan memulai debutnya, pada 31 Mei mendatang.

Dalam series itu, Cindy berperan sebagai Yuni, janda satu anak yang terkenal centil di hadapan pria. Sang aktris mengaku, karakter tersebut sangat bertolak belakang dengan sifat aslinya di kehidupan nyata.

“Yuni ini karakternya centil banget. Dia selalu ingin menarik perhatian orang lain dengan penampilannya dan dia juga sangat menyukai berondong gemas (pria lebih muda),” ujar sang aktris kepada tim Vision+.

Karakter Yuni yang centil tersebut, diakui Cindy, menjadi tantangan tersendiri baginya. “Aku senang bisa berperan sebagai Yuni. Dia karakter yang seru dan menantang. Aku banyak belajar dari karakter ini,” imbuhnya.

