Cindy Nirmala Jadi Janda Centil dalam Series Vision+ Kartu Keluarga

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |15:15 WIB
Cindy Nirmala Jadi Janda Centil dalam Series Vision+ <i>Kartu Keluarga</i>
Cindy Nirmala jadi janda centil dalam series Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)
JAKARTACindy Nirmala melengkapi deretan cast pemeran series Kartu Keluarga. Series terbaru Vision+ ini rencananya akan memulai debutnya, pada 31 Mei mendatang.

Dalam series itu, Cindy berperan sebagai Yuni, janda satu anak yang terkenal centil di hadapan pria. Sang aktris mengaku, karakter tersebut sangat bertolak belakang dengan sifat aslinya di kehidupan nyata.

“Yuni ini karakternya centil banget. Dia selalu ingin menarik perhatian orang lain dengan penampilannya dan dia juga sangat menyukai berondong gemas (pria lebih muda),” ujar sang aktris kepada tim Vision+.

Karakter Yuni yang centil tersebut, diakui Cindy, menjadi tantangan tersendiri baginya. “Aku senang bisa berperan sebagai Yuni. Dia karakter yang seru dan menantang. Aku banyak belajar dari karakter ini,” imbuhnya.

Jika Anda penasaran dengan kecentilan Cindy Nirmala sebagai Yuni dalam Kartu Keluarga, nantikan series ini tayang di Vision+, pada 31 Mei 2024. Pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya di sini atau dengan mengakses www.visionplus.id.

Cindy Nirmala jadi janda centil dalam series Vision+ Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)

Seluruh episode Kartu Keluarga bisa ditonton eksklusif dengan berlangganan Vision+ Premium yang menawarkan original series, Video on Demand berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

