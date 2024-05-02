Sophia Latjuba Ceritakan Proses Berhenti Merokok dan Ngopi: Cukup Bikin Jerit!

JAKARTA - Sophia Latjuba baru-baru ini membagikan pengalamannya saat memutuskan untuk berhenti menjadi perokok aktif melalui beberapa postingan di story Instagramnya.

Dalam postingan tersebut, Sophia membagikan tangkapan layar aplikasi yang menampilkan ‘progress’ dirinya sukses berhenti merokok sejak 91 hari lalu alias kurang lebih 3 bulan.

“Hello Sophia mantan perokok sejak 91 hari,” demikian yang tertulis dalam tangkapan layar aplikasi tersebut menggunakan bahasa Inggris, dilansir dari akun Instagram @sophia_latjuba88.

Di postingan story selanjutnya, Sophia lantas membeberkan pengalaman bagaimana dirinya akhirnya memutuskan berhenti merokok. Menurutnya, keputusan tersebut memang bukan sesuatu yang mudah.

Namun, Sophia menilai, karena niat dan tekadnya yang sudah bulat, membuatnya lebih mudah dalam merealisasikan keputusannya itu.

Sophia Latjuba ceritakan pengalaman berhenti merokok dan ngopi (Foto: Instagram/sophia_latjuba88)





“Perjalanan yang gampang-gampang susah. Mungkin karena niatnya sejuta, jadi gak terlalu sulit,” ujar ibu dari Eva Celia ini.

Meski begitu, Sophia tak menampik bahwa keputusannya untuk berhenti merokok merupakan proses ‘detoks’ tubuh yang terbilang sulit, karena berimbas terhadap efek tubuh dan mental.

Bahkan, janda dua anak ini mengaku sampai sempat mengisolasikan diri dari kerumunan dan berhenti bersosialisasi, hingga mengalami gugup dan kecemasan berlebih.

“Tapiii ini tetap sebuah proses detox yang efeknya ke badan dan mental, jadinya cukup bikin jerit,” ungkapnya.

“Isolasi dari kerumunan dan social settings. Rasa gugup dan kecemasan semakin meningkat,” katanya.