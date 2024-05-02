Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sophia Latjuba Ceritakan Proses Berhenti Merokok dan Ngopi: Cukup Bikin Jerit!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |23:45 WIB
Sophia Latjuba Ceritakan Proses Berhenti Merokok dan Ngopi: Cukup Bikin Jerit!
Sophia Latjuba ceritakan pengalaman berhenti merokok dan ngopi (Foto: Instagram/sophia_latjuba88)
A
A
A

JAKARTA - Sophia Latjuba baru-baru ini membagikan pengalamannya saat memutuskan untuk berhenti menjadi perokok aktif melalui beberapa postingan di story Instagramnya.

Dalam postingan tersebut, Sophia membagikan tangkapan layar aplikasi yang menampilkan ‘progress’ dirinya sukses berhenti merokok sejak 91 hari lalu alias kurang lebih 3 bulan.

“Hello Sophia mantan perokok sejak 91 hari,” demikian yang tertulis dalam tangkapan layar aplikasi tersebut menggunakan bahasa Inggris, dilansir dari akun Instagram @sophia_latjuba88.

Di postingan story selanjutnya, Sophia lantas membeberkan pengalaman bagaimana dirinya akhirnya memutuskan berhenti merokok. Menurutnya, keputusan tersebut memang bukan sesuatu yang mudah.

Namun, Sophia menilai, karena niat dan tekadnya yang sudah bulat, membuatnya lebih mudah dalam merealisasikan keputusannya itu.

Sophia Latjuba

Sophia Latjuba ceritakan pengalaman berhenti merokok dan ngopi (Foto: Instagram/sophia_latjuba88)


“Perjalanan yang gampang-gampang susah. Mungkin karena niatnya sejuta, jadi gak terlalu sulit,” ujar ibu dari Eva Celia ini.

Meski begitu, Sophia tak menampik bahwa keputusannya untuk berhenti merokok merupakan proses ‘detoks’ tubuh yang terbilang sulit, karena berimbas terhadap efek tubuh dan mental.

Bahkan, janda dua anak ini mengaku sampai sempat mengisolasikan diri dari kerumunan dan berhenti bersosialisasi, hingga mengalami gugup dan kecemasan berlebih.

“Tapiii ini tetap sebuah proses detox yang efeknya ke badan dan mental, jadinya cukup bikin jerit,” ungkapnya.

“Isolasi dari kerumunan dan social settings. Rasa gugup dan kecemasan semakin meningkat,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/33/3012549/dwi-sasono-rayakan-waisak-di-candi-sewu-bareng-sophia-latjuba-dan-eva-celia-UFt0YsEUbA.jpg
Dwi Sasono Rayakan Waisak di Candi Sewu Bareng Sophia Latjuba dan Eva Celia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/33/2975192/sophia-latjuba-alami-masalah-lambung-lantaran-tidak-pernah-sarapan-tibtZnbCLB.jpg
Sophia Latjuba Alami Masalah Lambung Lantaran Tidak Pernah Sarapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/33/2878982/4-gaya-foto-kekinian-ala-sophia-latjuba-klasik-dan-menggoda-dalam-potret-monokrom-2rfm3Fvi3P.jpg
4 Gaya Foto Kekinian ala Sophia Latjuba, Klasik dan Menggoda dalam Potret Monokrom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/33/2860134/biodata-dan-agama-sophia-latjuba-aktris-cantik-yang-tetap-menggoda-di-usia-53-tahun-TUuAXM6T0W.jpg
Biodata dan Agama Sophia Latjuba, Aktris Cantik yang Tetap Menggoda di Usia 53 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/33/2860065/sophia-latjuba-ulang-tahun-ke-53-wajah-cantik-tak-pernah-pudar-Eg03lsILeV.jpg
Sophia Latjuba Ulang Tahun ke-53, Wajah Cantik Tak Pernah Pudar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/25/33/2819918/tinggal-bareng-eva-celia-dan-menantunya-sophia-latjuba-dia-kasihan-sama-mamanya-2jHYhmdg3F.jpg
Tinggal Bareng Eva Celia dan Menantunya, Sophia Latjuba: Dia Kasihan Sama Mamanya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement