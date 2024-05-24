Keluar dari Putih Abu-Abu, Cheryllia Debut Jadi Solois

JAKARTA - Cheryllia, seorang selebgram kelahiran Cianjur pada 22 November 2002 yang dikenal dengan nama panggilan Cheryl, kini mulai fokus berkarya di dunia tarik suara sebagai penyanyi solo. Terbaru, Cheryllia merilis single perdananya berjudul Sisa Cerita yang diproduksi bersama Dream On Record.

Selain sukses sebagai selebgram dengan ciri khas menggunakan topi, Cheryl juga piawai dalam mengolah suara sehingga mampu menyanyikan lagu Sisa Cerita dengan indah dan penuh makna.

Lagu Sisa Cerita menceritakan tentang penyesalan seseorang yang merasa kehilangan dan berharap waktu atau kesempatan dapat terulang kembali. Lagu ini merupakan karya dari komposer Novi Dwi Prasetyo, salah satu personil dari grup band Dragonkiss.

Novi Dwi Prasetyo (Prazz), sang komposer, mengungkapkan bahwa lagu Sisa Cerita memiliki makna yang sangat dalam tentang penyesalan seseorang yang merenungi kisahnya dan berharap kebersamaan yang telah menjadi cerita itu bisa terulang kembali. Ia juga merasa lagu ini sangat cocok untuk Cheryl yang kini fokus bersolo karier setelah tidak lagi bersama grup Putih Abu-Abu yang telah membesarkan namanya.

Musik lagu Sisa Cerita diaransemen oleh Asep Dripp, seorang arranger asal Cianjur. Asep Dripp membuat musik lagu ini sesuai dengan karakter suara Cheryl sehingga menjadi karya yang enak didengar. Asep berharap musik yang ia kemas dapat dinikmati masyarakat dengan hasil yang positif.

Cheryl merasa senang diberikan materi lagu yang sesuai dengan karakter suaranya dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang terlibat dalam proses pembuatan lagu ini, terutama kepada komposer dan arranger, Om Prazz dan Om Asep, yang telah membuat lagu ini menjadi sangat keren. "Lagu ini menjadi single pertama aku setelah tidak lagi bersama teman-teman di Putih Abu-Abu," ucap Cheryl.

BACA JUGA: