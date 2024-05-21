5 Artis Ini Dituding Doyan Gonta-ganti Pasangan dan Selingkuh

JAKARTA - Tidak sedikit artis yang dituding memiliki citra buruk hanya lantaran kerap bergonta ganti pasangan. Bahkan saking buruknya, mereka juga sempat dirumorkan menjalin hubungan dengan orang lain, sebelum mengakhiri kisah cinta lama mereka.

Terbaru, nama Andrew Andika disebut-sebut sebagai selebriti yang hobi bergonta ganti pasangan. Dugaan itu muncul lantaran istrinya, Tengku Dewi, mendapat laporan bahwa Andrew lebih dari satu kali selingkuh dengan sejumlah wanita, salah satunya Soraya Rasyid.

Berikut, artis yang dituding doyan gonta-ganti pasangan dan selingkuh:

1. Andrew Andika



Aktor Andrew Andika kepergok selingkuh oleh istrinya, Tengku Dewi Putri. Nahasnya, perselingkuhan yang dilakukan oleh Andrew tak hanya terjadi satu kali.

Diakui Dewi, suaminya sudah beberapa kali selingkuh dan bertaubat. Sayangnya, setelah taubat, ia justru masih melakukan hal tersebut lagi hingga ketahuan memiliki hubungan gelap sejak 2023 dengan presenter Soraya Rasyid.

2. Rizky Billar

Tak bisa dipungkiri bahwa tudingan miring terkait Rizky Billar sering kali dibagikan oleh penggemar berat Lesti Kejora. Salah satunya akun Instagram @loestiforever yang belakangan menuding jika Billar selingkuh dan memiliki hubungan dengan lawan mainnya di salah sebuah sinetron.

Selain itu, akun tersebut juga mengatakan jika Billar sempat menjadi salah satu pria yang dekat dengan Soraya Rasyid.

Sebelum menikah dengan Lesti, Billar sendiri sudah sempat menjalin hubungan dekat dengan Syahra Larez, Syifa Hadju hingga Dinda Hauw.

3. Salshabilla Adriani

Salshabilla Adriani diketahui putus dari Yusuf Mahardika lantaran isu selingkuh. Padahal hubungannya dengan Yusuf Mahardika sudah sampai ke tahap pertunangan.