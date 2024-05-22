Putri Delina Bagikan Cara Kuat Hadapi Permasalahan Hidup

JAKARTA - Putri Delina menjadi salah satu artis yang cukup sering menjadi sasaran hujatan netizen. Apalagi saat Nathalie Holscher memutuskan untuk bercerai dari Sule.

Diketahui, banyak netizen menuding jika Putri lah yang menjadi penyebab terjadinya perceraian itu.

Namun anak kedua Sule tampak selalu kuat menghadapi segala masalah yang terjadi. Sampai-sampai netizen pun penasaran dengan cara Putri Delina untuk merilis rasa kuatnya.

"Boleh gak si teteh cerita tentang gimana teteh bisa kuat banget, cara teteh ngelewatin semua masalah," tanya netizen, dikutip dari Instagram story @putridelinaa.

Putri Delina bagikan cara kuat hadapi permasalahan hidup (Foto: Instagram/putridelinaa)





Kekasih Jefri Reksa ini mengungkapkan bahwa ketika ada masalah ia berusaha untuk banyak melakukan aktivitas.

"Masyallah banget pokoknya, Putri gak pernah berlama-lama di rumah/ kamar.. Banyakin kegiatan, gym, kumpul Keluarga, main keluar," jelas Putri Delina.

Namun selain itu, terpenting baginya yaitu selalu berserah diri kepada Allah dengan cara beribadah.

"Kunci utama yang berpengaruh di Putri apapun itu ya cuman sholat dan berdoa ke allah," pungkas Putri Delina.