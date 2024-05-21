Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Billy Syahputra Sebut Ruben Onsu Mirip dengan Olga Syahputra: Terlalu Over Kerjanya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |10:43 WIB
Billy Syahputra Sebut Ruben Onsu Mirip dengan Olga Syahputra: Terlalu Over Kerjanya
Billy Syahputra sebut Ruben Onsu mirip Olga Syahputra (Foto: Inews)
A
A
A

JAKARTA - Billy Syahputra ikut memberikan tanggapan soal Ruben Onsu yang tengah dirawat di rumah sakit.

Sebagai teman, Billy Syahputra mengaku terkejut saat mendengar kabar Ruben Onsu tumbang dan dilarikan ke rumah sakit usai membawakan acara di Majalengka, Jawa Barat.

"Ya taunya dari sosial media. Kaget ya dan sedih melihat Oma Ruben sakit dan harus dirawat," kata Billy Syahputra di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Billy Syahputra Sebut Ruben Onsu Mirip dengan Olga Syahputra: Terlalu Over Kerjanya

Adik almarhum Olga Syahputra ini enggan membahas penyakit yang diderita oleh Ruben, karena memang ia tidak terlalu dekat dengan suami Sarwendah itu.

Hanya saja Billy Syahputra berasumsi bahwa Ruben jarang berolahraga karena padat pekerjaan.

"Mohon maaf ya orang yang rajin olahraga tapi kerja terus dan begadang, teriak teriak, dalem studio banyak orang, bisa kena virus kan drop," ungkap Billy Syahputra.

Melihat Ruben Onsu sakit, Billy Syahputra jadi teringat dengan almarhum Olga Syahputra yang juga dikenal sebagai sosok yang pekerja keras, bahkan bisa bekerja selama satu hari penuh.

"Mungkin Oma Ruben sama kayak almarhum Olga, ini jadi pelajaran buat kita semua. Almarhum Olga kayak Oma Ruben, terlalu over kerjanya," terang Billy Syahputra.

Halaman:
1 2
