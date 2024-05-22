Andrew Andika Asyik Main Sepak Bola di Tengah Kabar Perselingkuhannya

Andrew Andika asyik main sepak bola di tengah kabar perselingkuhannya (Foto: Instagram/tengkudewiputri)

JAKARTA - Andrew Andika tampaknya memilih untuk menanggapi dengan santai kabar perselingkuhan yang dia lakukan. Sikap Andrew Andika ini jelas sangat jauh berbeda dengan sang istri, Tengku Dewi Putri, yang terlihat cukup getol membongkar bukti perselingkuhan suaminya dengan beberapa wanita.

Salah satu wanita yang diduga kuat berselingkuh dengan Andrew Andika yaitu artis Soraya Rasyid.

Di tengah persoalannya dengan sang istri, Andrew Andika ini justru muncul di depan publik. Bahkan ia terlihat ikut memeriahkan pertandingan sepak bola yang digelar di lapangan Rugby Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2024 malam.

Hal itu terekam dalam video yang tayang di YouTube Intens Investigasi. Andrew Andika justru terlihat asik bermain bola dan berbincang-bincang dengan teman-temannya.

Setelah selesai bermain, Andrew Andika terlihat berusaha untuk menghindari awak media yang terus menodongkan pertanyaan kepadanya.