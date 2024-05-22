Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Film Horor Indonesia yang Diangkat dari Kisah Nyata

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |23:30 WIB
5 Film Horor Indonesia yang Diangkat dari Kisah Nyata
Film horor Indonesia diangkat dari kisah nyata. (Foto: Vina: Sebelum 7 Hari/Dee Company)
A
A
A

JAKARTA - Deretan film horor Indonesia yang diangkat dari kisah nyata. Ketegangan dan ketakutan semakin terasa ketika mengetahui bahwa kejadian yang ditampilkan benar-benar terjadi dan membuat alur cerita berjalan lebih realistis.

Berikut lima film Horor Indonesia yang diangkat dari kisah nyata, seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Danur (2017)

Film horor Indonesia yang diangkat dari kisah nyata. (Foto: Danur/MD Pictures)

Dibintangi Prilly Latuconsina, Danur diadaptasi dari buku berjudul Gerbang Dialog Danur karya Risa Saraswati. Cerita dalam film tersebut merupakan pengalaman Risa sebagai anak indigo yang mampu berkomunikasi dengan makhluk halus.

2.KKN di Desa Penari (2022)

Film horor Indonesia yang diangkat dari kisah nyata. (Foto: KKN di Desa Penari/MD Pictures)

Film KKN di Desa Penari diangkat dari thread viral yang ditulis akun X @SimpleM81378523. Ceritanya berkisah tentang sekelompok mahasiswa yang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di sebuah desa terpencil. Mereka mengalami serangkaian kejadian mistis yang mengancam nyawa mereka.

3.Kisah Tanah Jawa: Pocong Gundul (2023)

Film horor Indonesia yang diangkat dari kisah nyata. (Foto: Kisah Tanah Jawa: Pocong Gundul/MD Pictures)

Dibintangi oleh Deva Mahenra, cerita dalam film Kisah Tanah Jawa: Pocong Gundul diadaptasi pengalaman Hari Kurniawan alias Om Hao. Dia menuturkan kisah para makhluk halus yang ditemuinya saat ekspedisi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/206/3085590/film_lampir-i4k9_large.jpg
Alasan Jolene Marie Ambil Peran Utama dalam Film Lampir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/206/3084945/jolene_marie-6Ts3_large.jpg
Jolene Marie Alami Insiden Minor saat Syuting Film Lampir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/206/3074612/the_shining-j6fI_large.jpg
5 Film Horor dengan Rating Pengguna Tertinggi di IMDB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/206/3074347/film_hallowen-1f9H_large.jpg
5 Film Horor Bertema Halloween
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/206/3046808/film_dosen_ghaib_sudah_malam_atau_sudah_tahu-zehG_large.jpg
Film Dosen Ghaib: Sudah Malam atau Sudah Tahu Singgung Kasus Kekerasan di Dunia Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/206/3046805/orphan-NtD4_large.jpg
10 Rekomendasi Film Psikopat Hollywood yang Bikin Merinding
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement