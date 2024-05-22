5 Film Horor Indonesia yang Diangkat dari Kisah Nyata

JAKARTA - Deretan film horor Indonesia yang diangkat dari kisah nyata. Ketegangan dan ketakutan semakin terasa ketika mengetahui bahwa kejadian yang ditampilkan benar-benar terjadi dan membuat alur cerita berjalan lebih realistis.

Berikut lima film Horor Indonesia yang diangkat dari kisah nyata, seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Danur (2017)

Dibintangi Prilly Latuconsina, Danur diadaptasi dari buku berjudul Gerbang Dialog Danur karya Risa Saraswati. Cerita dalam film tersebut merupakan pengalaman Risa sebagai anak indigo yang mampu berkomunikasi dengan makhluk halus.

2.KKN di Desa Penari (2022)





Film KKN di Desa Penari diangkat dari thread viral yang ditulis akun X @SimpleM81378523. Ceritanya berkisah tentang sekelompok mahasiswa yang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di sebuah desa terpencil. Mereka mengalami serangkaian kejadian mistis yang mengancam nyawa mereka.

3.Kisah Tanah Jawa: Pocong Gundul (2023)

Dibintangi oleh Deva Mahenra, cerita dalam film Kisah Tanah Jawa: Pocong Gundul diadaptasi pengalaman Hari Kurniawan alias Om Hao. Dia menuturkan kisah para makhluk halus yang ditemuinya saat ekspedisi.