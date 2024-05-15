Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Febby Rastanty dan Aliando Syarief Adu Akting di Film Horor Narik Sukmo

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |03:01 WIB
Febby Rastanty dan Aliando Syarief Adu Akting di Film Horor Narik Sukmo
Febby Rastanty dan Aliando di film Narik Sukmo (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Rumah produksi Mesari Pictures kembali berkolaborasi dengan JP Pictures untuk memproduksi film bergenre horor-misteri berjudul Narik Sukmo. Film ini dibintangi oleh Febby Rastanty, Aliando Syarief, Dea "Imut" Annisa, Rifnu Wikana, Maryam Supraba, Nugie, Kinaryosih, Yama Carlos, dan Elly Lutan.

Latar belakang film ini adalah kultur misteri yang masih kental di tanah Jawa. Narik Sukmo diadaptasi dari novel karya Dewie Yulliantina Sofia, disutradarai oleh Indra Gunawan, dan ditulis oleh Evelyn Afnilia. Darmawan Surjadi bertindak sebagai Eksekutif Produser dan Produser dari Mesari Pictures, sementara Mulyadi JP menjadi Produser dari JP Pictures.

Febby Rastanty dan Aliando Syarief Adu Akting di Film Narik Sukmo

Film kedua dari Mesari Pictures ini mengisahkan tentang seorang mahasiswi bernama Kenar yang diperankan oleh Febby Rastanty. Kenar mengunjungi kampung halaman sahabatnya, Ayu, yang diperankan oleh Dea "Imut" Annisa, di Desa Kelawangin, perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejak tiba di desa tersebut, hujan terus-menerus turun, menandakan pertanda buruk. Kenar sering bermimpi dan diteror oleh sosok hitam legam yang ingin mengambil "sukmo"nya (jiwanya).

Film ini dipenuhi dengan ketegangan dari konflik yang terjadi di Desa Kelawangin pada masa lampau, menyimpan kebenaran yang belum terungkap, hingga pembalasan dendam dari "sukmo" yang tak bersalah. Selain itu, film ini juga mengisahkan manisnya perjuangan kisah cinta antara Kenar dan Dierja yang diperankan oleh Aliando Syarief.

Febby Rastanty merasa sangat antusias karena ini merupakan pertama kalinya ia menari tarian tradisional untuk sebuah film. "Di sini aku juga mengalami perkembangan karakter yang naik turun, emosi yang naik turun. Dan aku menghadapi tantangan baru, yaitu menari tarian tradisional. Dibimbing langsung oleh Ibu Elly Lutan, aku dituntut untuk menari dengan perasaan, dari dalam, bukan sekedar menghafal," tambahnya.

Aliando Syarief, yang banyak berperan dalam film bergenre romance dan drama, mengaku sangat ketagihan bermain film horor. Narik Sukmo adalah film horor kedua baginya. Aliando percaya bahwa dengan dukungan para pemain profesional, film Narik Sukmo akan menjadi film yang bagus.

