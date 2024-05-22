Senangnya Abeliano dan Jasmine Nadya Masuk Playlist Viral

JAKARTA - Abeliano dan Jasmine Nadya datang dengan kabar bahagia. Penyanyi muda di bawah naungan Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI) masuk dalam ke Playlist Lagi Viral Indonesia, yang dikurasi oleh Spotify.

Sebelumnya Abeliano dan Jasmine Nadya juga telah masuk ke RADAR Indonesia di Spotify juga. Ini adalah kali kedua namanya memiliki kesempatan untuk dikenal lebih luas oleh masyarakat.

"Aku benar-benar nggak nyangka dan tentunya senang banget untuk bisa dapet support dari Spotify melalui program RADAR dan sekarang masuk Playlist Lagi Viral Indonesia, apalagi ini selalu barengan dengan Jasmine Nadya” ujar Abeliano.

“Tentunya aku berharap kalau lagu aku bisa mendapatkan jalannya menemukan pendengar lainnya di seluruh pelosok nusantara,” lanjutnya.