HOME CELEBRITY TV SCOOP

Adhisty Zara Rebutan Cowok dengan Yasamin Jasem dalam Potret: Just Wanna Say I Love You

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |20:30 WIB
Adhisty Zara Rebutan Cowok dengan Yasamin Jasem dalam <i>Potret: Just Wanna Say I Love You</i>
Adhisty Zara rebutan cowok dalam series Potret: Just Wanna Say I Love You. (Foto: Instagram/@zaraadhsty)
A
A
A

JAKARTAAdhisty Zara turut terlibat dalam penggarapan series terbaru Vision+, Potret: Just Wanna Say I Love You. Dia akan berperan sebagai siswa SMA bernama Nina dalam series tersebut. 

Diceritakan, Nina akan bersaing dengan Putri (Yasamin Jasem) dalam memperebutkan perhatian seorang pria tampan yang diperankan oleh aktor Montir Cantik, Rafael Adwel.

Series yang terdiri dari delapan episode tersebut disutradarai mendiang Hedy Suryawan dan Melly Goeslaw. Tiap episode di dalamnya diangkat dari lagu-lagu hits Band Potret yang sempat populer di tahun 2008.

Tonton akting Adhisty Zara dan Yasamin Jasem dalam series Potret: Just Wanna Say I Love You dengan mengunduh aplikasi Vision+ melalui Play Store dan App Store di sini atau silakan mengakses laman www.visionplus.id.

Berbagai konten eksklusif aplikasi ini dapat Anda akses dengan berlangganan Vision+ Premium dengan ragam original series, Video on Demand berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

Sedangkan bagi penikmat pertandingan olahraga bisa memilih paket berlangganan Vision+ Premium with Sports. Paket satu ini akan memberikan sederet fitur Vision+ Premium dengan tambahan channel olahraga terlengkap.

Ikuti akun @visionplusid di Instagram, TikTok, Facebook, dan X atau hubungi nomor 0888 8000 00 lewat chat WhatsApp. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

