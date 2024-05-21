Adhisty Zara Rebutan Cowok dengan Yasamin Jasem dalam Potret: Just Wanna Say I Love You

JAKARTA – Adhisty Zara turut terlibat dalam penggarapan series terbaru Vision+, Potret: Just Wanna Say I Love You. Dia akan berperan sebagai siswa SMA bernama Nina dalam series tersebut.

Diceritakan, Nina akan bersaing dengan Putri (Yasamin Jasem) dalam memperebutkan perhatian seorang pria tampan yang diperankan oleh aktor Montir Cantik, Rafael Adwel.

Series yang terdiri dari delapan episode tersebut disutradarai mendiang Hedy Suryawan dan Melly Goeslaw. Tiap episode di dalamnya diangkat dari lagu-lagu hits Band Potret yang sempat populer di tahun 2008.

