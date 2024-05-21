Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Series Vision+ Potret: Just Wanna Say I Love You Suguhkan Kisah Cinta Remaja Menggemaskan

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |17:26 WIB
Series Vision+ <i>Potret: Just Wanna Say I Love You</i> Suguhkan Kisah Cinta Remaja Menggemaskan
Original series Vision+ Potret: Just Wanna Say I Love You. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTAVision+ segera menayangkan series Potret: Just Wanna Say I Love You. Series tersebut menawarkan petualangan kisah cinta, persahabatan, dan pencarian jati diri khas remaja. 

Terdiri dari delapan episode, series ini akan menampilkan cerita berbeda da;ayang terinspirasi dari lagu-lagu populer Band Potret. Setiap episode akan fokus pada kisah cinta dan kehidupan seorang remaja dengan berbagai konfliknya.

Series ini akan dibintangi sederet aktor muda berbakat, dari Zara Adhisty, Rafael Adwel, Yasamin Jasem, Gabriella Ekaputri, dan Nasya Marcella. Akting para aktor muda ini akan membuat series ini semakin menarik.

Series Potret: Just Wanna Say I Love You akan segera tayang di Vision+. Karena itu, pastikan Anda sudah memiliki aplikasinya dengan mengunduh lewat Play Store dan App Store di sini atau dengan mengakses laman www.visionplus.id.

Original series Vision+ Potret: I Wanna Just Say I Love You. (Foto: MNC Media)

Untuk mengakses konten eksklusifnya, Anda dapat berlangganan Vision+ Premium dengan ragam original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

Ikuti akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Atau, hubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00 via chat. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement