Series Vision+ Potret: Just Wanna Say I Love You Suguhkan Kisah Cinta Remaja Menggemaskan

JAKARTA — Vision+ segera menayangkan series Potret: Just Wanna Say I Love You. Series tersebut menawarkan petualangan kisah cinta, persahabatan, dan pencarian jati diri khas remaja.

Terdiri dari delapan episode, series ini akan menampilkan cerita berbeda da;ayang terinspirasi dari lagu-lagu populer Band Potret. Setiap episode akan fokus pada kisah cinta dan kehidupan seorang remaja dengan berbagai konfliknya.

Series ini akan dibintangi sederet aktor muda berbakat, dari Zara Adhisty, Rafael Adwel, Yasamin Jasem, Gabriella Ekaputri, dan Nasya Marcella. Akting para aktor muda ini akan membuat series ini semakin menarik.

