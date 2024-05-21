Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Potret: Just Wanna Say I Love You, Proyek Tribute Vision+ untuk Hedy Suryawan

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |17:59 WIB
<i>Potret: Just Wanna Say I Love You</i>, Proyek Tribute Vision+ untuk Hedy Suryawan
Potret: Just Wanna Say I Love You, proyek tribute Vision+ untuk mendiang Hedy Suryawan. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTAVision+ akan segera menayangkan series terbarunya, Potret: Just Wanna Say I Love You. Series ini menjadi karya spesial yang didedikasikan untuk mendiang Hedy Suryawan. 

Series ini lahir dari pemikiran dan mimpi mendiang yang pergi begitu mendadak. Namun begitu, semangat Melly Goeslaw dan Vision+ untuk tetap menyelesaikan series tersebut tak pernah padam.

Bahkan Melly yang kemudian mengambil alih kursi sutradara bersama suaminya, Anto Hoed mewujudkan impian Hedy untuk menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu setting dalam series tersebut. 

Series Potret: Just Wanna Say I Love terdiri dari delapan episode dengan cerita berbeda yang diangkat dari lagu-lagu populer Band Potret pada 2008. Karena itu, nantikan penayangan series ini di Vision+. 

Original series Vision+ Potret: I Wanna Just Say I Love You. (Foto: MNC Media)

Pastikan Anda telah mengunduh aplikasinya di Play Store dan App Store di sini atau silakan mengakses laman www.visionplus.id

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement