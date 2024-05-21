Potret: Just Wanna Say I Love You, Proyek Tribute Vision+ untuk Hedy Suryawan

JAKARTA – Vision+ akan segera menayangkan series terbarunya, Potret: Just Wanna Say I Love You. Series ini menjadi karya spesial yang didedikasikan untuk mendiang Hedy Suryawan.

Series ini lahir dari pemikiran dan mimpi mendiang yang pergi begitu mendadak. Namun begitu, semangat Melly Goeslaw dan Vision+ untuk tetap menyelesaikan series tersebut tak pernah padam.

Bahkan Melly yang kemudian mengambil alih kursi sutradara bersama suaminya, Anto Hoed mewujudkan impian Hedy untuk menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu setting dalam series tersebut.

Series Potret: Just Wanna Say I Love terdiri dari delapan episode dengan cerita berbeda yang diangkat dari lagu-lagu populer Band Potret pada 2008. Karena itu, nantikan penayangan series ini di Vision+.

Pastikan Anda telah mengunduh aplikasinya di Play Store dan App Store di sini atau silakan mengakses laman www.visionplus.id.