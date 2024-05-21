Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Gabriella Ekaputri Bintangi Series Vision+ Potret: Just Wanna Say I Love You

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |15:35 WIB
Gabriella Ekaputri Bintangi Series Vision+ <i>Potret: Just Wanna Say I Love You</i>
Gabriella Ekaputri bintangi series terbaru Vision+, Potret: Just Wanna Say I Love You. (Foto: Instagram/@gabriellaekaputri)
A
A
A

JAKARTAGabriella Ekaputri menjadi salah satu cast dalam series terbaru Vision+, Potret: Just Wanna Say I Love You. Dalam series yang terdiri dari delapan episode tersebut, dia berperan sebagai Tika.

Gabriella akan beradu akting dengan Kevin Faulky yang berperan sebagai Damar dan Fattah Syach menjadi Noval. Series antologi ini menyuguhkan delapan kisah cinta berbeda dalam tiap episodenya.

Menariknya, setiap episode dalam series yang disutradarai Melly Goeslaw dan Anto Hoed itu, terinspirasi dari lagu-lagu hits band Potret. Konsep unik tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton sekaligus penggemar Potret.

Karena itu, nantikan penayangan series Potret: Just Wanna Say I Love You di Vision+. Aplikasi ini bisa Anda unduh lewat Play Store dan App Store di sini atau dengan mengakses laman www.visionplus.id.

Gabriella Eka Putri bintangi series Vision+ Potret: Just Wanna Say I Love You. (Foto: Instagram/@gabriellaekaputri)

Berbagai konten eksklusif aplikasi ini bisa Anda akses dengan berlangganan Vision+ Premium yang menawarkan ragam original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

Ikuti akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Atau, silakan mengirimkan chat lewat nomor WhatsApp 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement