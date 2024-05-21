Gabriella Ekaputri Bintangi Series Vision+ Potret: Just Wanna Say I Love You

JAKARTA – Gabriella Ekaputri menjadi salah satu cast dalam series terbaru Vision+, Potret: Just Wanna Say I Love You. Dalam series yang terdiri dari delapan episode tersebut, dia berperan sebagai Tika.

Gabriella akan beradu akting dengan Kevin Faulky yang berperan sebagai Damar dan Fattah Syach menjadi Noval. Series antologi ini menyuguhkan delapan kisah cinta berbeda dalam tiap episodenya.

Menariknya, setiap episode dalam series yang disutradarai Melly Goeslaw dan Anto Hoed itu, terinspirasi dari lagu-lagu hits band Potret. Konsep unik tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton sekaligus penggemar Potret.

Karena itu, nantikan penayangan series Potret: Just Wanna Say I Love You di Vision+. Aplikasi ini bisa Anda unduh lewat Play Store dan App Store di sini atau dengan mengakses laman www.visionplus.id.

Berbagai konten eksklusif aplikasi ini bisa Anda akses dengan berlangganan Vision+ Premium yang menawarkan ragam original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

Ikuti akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Atau, silakan mengirimkan chat lewat nomor WhatsApp 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)