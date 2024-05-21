Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

DJ Winky Tampil di Party Anak SD: Energinya Nggak Abis-Abis!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |22:45 WIB
DJ Winky Tampil di Party Anak SD: Energinya Nggak Abis-Abis!
DJ Winky tampil di party anak SD (Foto: Instagram/winkywiryawan912)
JAKARTA - Ulang tahun merupakan momen spesial yang harus dirayakan. Terlebih bagi anak-anak SD.

Biasanya mereka mengusung ulang tahun berbagai tema dan mengundang keluarga hingga teman-teman sebaya.

Namun berbeda dengan anak SD satu ini. Di ulang tahunnya yang ke-12 dan sangat meriah, dia mengundang DJ Winky Wiryawan untuk memeriahkan acara ulang tahun tersebut.

Momen DJ Winky tampil di party anak SD dia bagikan di laman Instagram pribadinya. Terlihat perayaan ulang tahun itu sangat meriah dengan tema outfit semi formal.

Winky Wiryawan

DJ Winky tampil di party anak SD (Foto: Instagram/winkywiryawan912)

“Pertama kali main buat party anak SD,” tulis Winky dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @winkywiryawan912, Selasa (21/5/2024).

Seperti layaknya orang dewasa, anak-anak SD ini nampak menikmati setiap lagu yang dibawakan oleh DJ Winky. Bahkan Winky terheran dengan antusias anak-anak SD tersebut.

“Energinya nggak abis-abis. And they know almost every lyric,” tambah DJ Winky.

