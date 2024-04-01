Winky Wiryawan Buktikan Awet Muda saat Posting Foto Jadul, Netizen: Fix Vampire!

JAKARTA - Winky Wiryawan mendadak jadi sorotan. Bagaimana tidak, artis sekaligus disjoki tersebut baru-baru ini membagikan kolase puberty foto jadul dan potret terkininya.

Momen itu dibagikan Winky di akun Instagram pribadinya, @winkywiryawan912. Dalam postingan itu, ia memerlihatkan foto dirinya dengan anak pemeran film Mengejar Matahari di tahun 2004.

20 tahun berlalu, wajah Winky bikin salfok karena tetap tampan dan awet muda.

“Mengejar Matahari (2004) bersama salah satu pemain ciliknya, ketemu lagi pas sudah sekitar 20 tahun kemudian. Dia sudah besar,” tulis Winky dikutip Senin (1/4/2024).

Unggahan itu dibagikan Winky untuk mengucapkan Hari Film Nasional. Seperti diketahui, selain menjadi DJ, pria 45 tahun ini juga merupakan aktor dan membintangi sejumlah film.

Winky Wiryawan unggah foto jadul (Foto: Instagram/winkywiryawan912)





Foto itu memerlihatkan sosok Winky yang berpose mengenakan seragam polisi bersama aktor cilik itu. Terlihat aktor tersebut kini beranjak dewasa dan Winky seolah tak ada perubahan.

“Setiap film yang pernah ada di hidup gue, semuanya memberikan pengalaman hidup tersendiri dalam suka dan duka,” tambahnya.

Postingan Winky Wiryawan ini sukses bikin netizen salfok dengan ketampanannya. Mereka menganggap Winky begitu awet muda dan nyaris tak ada perubahan pada fisiknya selang waktu 20 tahun lalu.

“Mas lo fix vampire,” kata @te*******.