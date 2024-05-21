Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berat Badan dan Penampilan Ammar Zoni Berubah Drastis Selama di Penjara

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |19:35 WIB
Berat Badan dan Penampilan Ammar Zoni Berubah Drastis Selama di Penjara
Berat badan dan penampilan Ammar Zoni berubah drastis di dalam penjara (Foto: Instagram/ammarzoni)
JAKARTA - Ammar Zoni kembali hadir dalam sidang kasus narkoba yang menjeratnya secara daring. Dalam sidang yang berlangsung, Senin, 20 Mei 2024, Ammar melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi alias nota keberatan.

Eksepsi tersebut berhubungan dengan sidang sebelumnya, yakni dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Ammar dengan hukuman penjara selama kurang lebih 4 tahun.

Usai menjalani sidang, kuasa hukum Ammar pun membeberkan bagaimana kondisi kliennya selama mendekam di penjara. Lantaran rajin berolahraga, berat badan mantan suami Irish Bella pun kini sudah mulai menyusut.

"Kalau dari via zoom kita lihatkan sudah mulai merapikan diri, dan waktu pertemuan kita itu sekarang sudah mulai olahraga," ujar Jon Mathias selaku kuasa hukum Ammar Zoni, dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

Ammar Zoni

Berat badan dan penampilan Ammar Zoni berubah drastis di dalam penjara (Foto: MPI)


"Berat badan sudah turun, kita lihat dari zoom berat badan Ammar sudah turun," sambungnya.

Halaman:
1 2
Berita Terkait
Hakim Tolak Eksepsi Ammar Zoni, Sebut Dakwaan JPU sudah Penuhi Syarat 
Tiba-Tiba, Ammar Zoni Bahas soal Pernikahan di Sidang Eksepsi
Ammar Zoni Ajukan 7 Poin dalam Eksepsi, Tolak Dakwaan dan Minta Dibebaskan dari Penjara
Ammar Zoni Klaim Dijebak dalam Kasus Peredaran Narkoba
Ammar Zoni Hadir dalam Sidang Peredaran Narkotika Lewat Zoom
Besok, Ammar Zoni akan Jalani Sidang Perdana Kasus Narkoba
