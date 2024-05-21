Berat Badan dan Penampilan Ammar Zoni Berubah Drastis Selama di Penjara

Berat badan dan penampilan Ammar Zoni berubah drastis di dalam penjara (Foto: Instagram/ammarzoni)

JAKARTA - Ammar Zoni kembali hadir dalam sidang kasus narkoba yang menjeratnya secara daring. Dalam sidang yang berlangsung, Senin, 20 Mei 2024, Ammar melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi alias nota keberatan.

Eksepsi tersebut berhubungan dengan sidang sebelumnya, yakni dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Ammar dengan hukuman penjara selama kurang lebih 4 tahun.

Usai menjalani sidang, kuasa hukum Ammar pun membeberkan bagaimana kondisi kliennya selama mendekam di penjara. Lantaran rajin berolahraga, berat badan mantan suami Irish Bella pun kini sudah mulai menyusut.

"Kalau dari via zoom kita lihatkan sudah mulai merapikan diri, dan waktu pertemuan kita itu sekarang sudah mulai olahraga," ujar Jon Mathias selaku kuasa hukum Ammar Zoni, dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

Berat badan dan penampilan Ammar Zoni berubah drastis di dalam penjara (Foto: MPI)





"Berat badan sudah turun, kita lihat dari zoom berat badan Ammar sudah turun," sambungnya.