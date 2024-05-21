Donnie Yen Bintangi Spin-Off John Wick, Syuting di Hong Kong Tahun Depan

LOS ANGELES - Aktor Donnie Yen dikonfirmasi membintangi film spin-off terbaru John Wick. Aktor asal Hong Kong tersebut akan kembali berperan sebagai Caine, karakter yang dibintanginya dalam John Wick: Chapter 4.

Donnie dan tim produksi rencananya akan terbang ke Hong Kong untuk syuting di sana, pada 2025. Film ini akan mengambil setting setelah John Wick: Chapter 4, di mana Caine dibebaskan dari kewajibannya kepada High Table.

“Bermain dalam John Wick: Chapter 4 merupakan pengalaman luar biasa bagiku. Sekarang, kami menggarap proyek spin-off film tersebut,” ujar aktor 60 tahun itu seperti dikutip dari Variety, pada Rabu (22/5/2024).

Sejauh ini, belum ada informasi terkait siapa yang akan menyutradarai proyek spin-off tersebut. Namun Chad Stahelski -yang menggarap empat film John Wick- dipastikan turut mengembangkan film itu sebagai bagian dari kesepakatan dengan Lionsgate.

Chad akan berkolaborasi dengan Robert Askins yang dipercaya menulis skenario proyek spin-off tersebut. Sementara Basil Iwanyk dan Erica Lee akan kembali memproduseri film tersebut di bawah bendera Thunder Road Company.

BACA JUGA: Ayu Ting Ting Siap Tempuh Jalur Hukum Usai Calon Suaminya Disebut Red Flag

“Aku, Chad, Basil, dan Erica berusaha keras menciptakan adegan laga yang mendebarkan dan artistik dalam film ini. Kami juga mengeksplorasi lebih dalam karakter, kisah, dan emosi dalam film ini,” imbuh Donnie Yen.

Film spin-off yang belum memiliki judul ini akan menjadi proyek baru John Wick, di luar film Ballerina yang dibintangi Ana de Armas. Film spin-off tersebut rencananya akan mulai tayang di bioskop, pada Juni 2025.*

(SIS)