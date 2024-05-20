Sempat Keguguran, Patricia Gouw Makin Disiplin Jaga Kandungan

JAKARTA - Patricia Gouw tengah hamil kedua kalinya, saat ini telah memasuki trimester ke-2. Pada momen tersebut ia mulai disiplin untuk menjaga kandungannya.

Diketahui sebelumnya ia sempat mengalami keguguran. Sehingga di kehamilan ini, Patricia pun semakin disiplin menjaga kandungan karena tak ingin mengulang kejadian yang serupa.

"Karena disuruh bedrest, sempet pendarahan juga tiga kali. karena nggak boleh naik turun tangga sama dokter jadi tinggal di rumah mama, tidur di kamar nenek aku yang lantai dasar," ungkap Patricia Gouw saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan Jakarta Selatan belum lama ini.

BACA JUGA: Patricia Gouw Sempat Alami Kehamilan Kosong sebelum Kembali Hamil

Bahkan demi menjaga kondisi kandungannya, Patricia Gouw sempat mencari tempat tinggal agar meminimalisir naik turun tangga.

"Sempat pindah juga ke rumah mama, tinggal di kamar nenek aku karena di lantai dasar. Terus sempat pindah juga ke apartemen. Pokoknya nggak boleh naik turun tangga sih," terang Patricia.

Lebih lanjut di kehamilan trimester kedua ini, Miss Indonesia 2012 ini mengungkapkan kalau dirinya tak lagi muntah-muntah hingga pusing seringkali ia alami.

"Sekarang udah trimester ke-2 puji Tuhan udah nggak muntah-muntah lagi, nggak pusing, nggak mual-mual. Jadi kayak bisa beraktivitas seperti biasa," bebernya.