Patricia Gouw Umumkan Kabar Kehamilan

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari model Patricia Gouw. Artis 33 tahun itu baru-baru ini membagikan kabar bahwa dirinya tengah hamil calon anak pertamanya.

Dalam video di akun Instagramnya, Patricia Gouw tampak membagikan perjalanan kehamilannya yang tak mudah. Sampai akhirnya, hasil testpack menyatakan bahwa ia tengah berbadan dua, bahkan usia kandungannya pun sudan hampir memasuki 17 minggu.

"My dream is coming true (soon). Krn uda pernah gagal bbrp x, journey yg sangat tidak mudah dan ini masih panjang perjalanannya, please keep us in ur prayers for a healthy pregnancy ya onty uncle botitah topitah online kuh," tulis Patricia pada keterangan videonya.

Lewat unggahannya, istri dari Daniel Bertoli ini pun ikut memberikan dukungan pada para pejuang garis dua di luar sana. Ia berharap agar para calon ibu tak pernah putus asa untuk tetap terus berjuang agar bisa mendapatkan momongan.

Patricia Gouw umumkan kehamilan (Foto: Instagram/patriciagouw)





"Buat yg masih berjuang garis 2, jgn patah semangat ya, follow the process, ngerti bgt frustasi nya dan semua org memberikan pendapat etc but just have faith dan percaya," tegasnya.